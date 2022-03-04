Последние дни наполнены новостями о вводе все большего числа санкций в отношении России и Беларуси. Причем санкции объявляют как некоторые государства, так и частные компании. Более того, санкции вводят даже культурные и спортивные организации типа Мюнхенского филармонического оркестра, Баварской оперы и различных международных спортивных федераций. Различным гонениям подвергаются как политические деятели и олигархи, так и граждане России – спортсмены, музыканты и т.д.

С 2020 года мировая экономика

из-за коронавируса попала в очень сложное положение. Туризм, авиаперевозки, ресторанныйи многие другие отрасли очень сильно пострадали. На сегодняшний моменттак и не пришла в себя, и вот очередной виток событий – война в Украине и обмен санкциями, которые очень серьезно скажутся на экономике всех стран.

Давайте рассмотрим пример.

ЕС принял беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, которые на практике лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Новые поставки, техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг по старым контрактам самолеты должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

Власти Евросоюза приняли решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания. Пакет санкций был утвержден по итогам совещания у премьер-министра Ирландии Михола Мартина (в юрисдикции этой страны зарегистрирована большая часть парка европейских самолетов) при участии крупнейших международных лизингодателей. На встрече был утвержден наиболее жесткий пакет ограничений: полный запрет распространяется не только на новые, но и на старые контракты (с переходным периодом до 28 марта), что означает, в частности, уход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus. Ожидается, что США примут аналогичные меры в отношении самолетов Boeing.

Однако не все так просто и не все так однобоко.

В мире существуют авиакомпании. У них есть самолёты. Но во всём мире, во всех авиакомпаниях многие самолёты не в собственности, а в лизинге.

Евросоюз ввёл санкции против России и обязал лизинговые компании (а это европейские лизинговые компании) до 28 марта вернуть из России всё лизинговые самолёты.

Это 777 бортов.

Далее цитирую председателя ассоциации лизинговых компаний Европы Фила Сеймура:

1. Вернуть 520 бортов! А как это сделать? Русские сказали, что раз вы отказываете в лизинге – сами и забирайте! Как доставить в Россию 520 экипажей, если небо России, Беларуси и Украины закрыто? Мы же не сможем влететь!

2. Как только состоится передача бортов в аэропортах России – самолёты перестанут быть русскими. Но не русский самолёт не может летать в пространстве России – оно же закрыто! Мы не сможем вылететь!

3. Лизинговые компании выступают инициаторами расторжения лизинга. При первичном подсчёте расходов на штрафы = мы всё сразу банкроты. Проще обанкротится, чем забрать борта. Это дешевле.

4. Прошёл февраль, и Россия должна оплатить платежи за лизинг месяца. Россия согласна, но оплатить не может, т.к. отключён SWIFT. Нам надо будет платить штрафы, а денег у нас нет!

5. Даже если мы заберём эти самолёты – что с ними делать? Они нам не нужны, никому не нужны, и продать их невозможно!

6. США не отбирают свои Boeing. Если мы заберём русские самолёты, то сразу разоримся, а Штаты поставят России свои Boeing и станут авиапроизводителем N1 в мире, разорив и европейский лизинг, и Airbus.

Только ради одной такой выгоды Штатам стоило развязать войну на Украине…

Думаю, что ситуация похожа на вышеописанную со многими санкциями, которые были введены без тщательного просчета последствий, на эмоциональном уровне, и это мне напомнило старый анекдот:

«Нашел мужик однажды волшебную лампу, потер ее, джин вылез и говорит – «Проси, что хочешь, только учти, что у соседа твоего будет в два раза больше…»

Ну украинец и так, и сяк крутит в голове, получается, соседу в любом случае больше достанется – попрошу мешок золота – соседу два! Попрошу жену красавицу – соседу две! Так он помучился, помучился, и говорит – «Выколи мне глаз!»

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