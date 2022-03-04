НБУ призвал отключить от крупнейших в мире торгово-информационных платформ Bloomberg LP и Refinitiv, an LSEG business (ранее — Reuters) российские и белорусские финансовые учреждения.

Соответствующие письма руководства Нацбанка направлены 03 марта 2022 года Питеру Грауэру, главе Bloomberg LP, и Антонио Де Грегорио, управляющему директору по Центральной и Восточной Европе London Stock Exchange Group.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, Украина получила помощь от многих стран мира и международных организаций. Это способствует улучшению обороноспособности и поддержки финансового сектора нашей страны.

В то же время, для противодействия агрессии России и Беларуси Нацбанк настаивает на необходимости усиления международного давления в финансовой сфере.

«Торгово-информационные платформы Bloomberg и Refinitiv являются ключевыми игроками в сфере снабжения данных и информации на мировом финансовом рынке. Ввиду этого отключение от этих платформ российских и белорусских финучреждений значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку. Это очень важный этап противодействия военной агрессии на финансовом фронте», — подчеркнул глава НБУ.

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