Совет ООН по правам человека решил срочно создать независимую международную комиссию по расследованию агрессии России против Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщила организация в Твиттере.

«Совет по правам человека принял решение о срочном создании независимой международной комиссии по расследованию агрессии России против Украины», — заявили в организации ООН.

За соответствующее решение проголосовали 32 страны, воздержались – 13, а две страны – Россия и Эритрея – проголосовали против.

24 февраля по указанию президента страны-агрессора Владимира Путина Россия начала войну с Украиной. Российские войска девятый день подряд обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома. В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.