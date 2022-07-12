Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорк в понедельник, 11 июля, опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерного удара.

«Итак случилась ядерная атака. Не спрашивайте меня, почему и как, просто знайте, что «большая бомба» ударила», — начинает видеоинструкцию ведущая. Дальше она описывает три первоочередных шага в случае такого развития событий: уйти с улицы в помещение и отойти от окон, по возможности укрыться в подвале или, если его нет, держаться как можно ближе к центру здания и следить за развитием событий в СМИ.

Если взрыв застал человека на улице, и он смог выжить, ему необходимо немедленно помыться, чтобы избавиться от радиоактивной пыли, объясняет ведущая. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, пока не разрешат власти.

Разговоры о возможном ядерном ударе или начале ядерной войны начались во всем мире после начала военных действий на Украине. Они усилились после того, как президент России Владимир приказал перевести российские силы сдерживания, которые включают гиперзвуковое и ядерное оружие, «в особый режим боевой готовности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал этот приказ Путина «опасной риторикой» и безответственным поведением. «Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений, предупредили в ежегодном докладе эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Как отмечают эксперты, все 9 государств, обладающих или предположительно обладающих ядерным оружием — Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея, — начинают активно модернизировать свой арсенал.

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