На грустных перспективах американской экономики спекулируют все: от профильных медиа до лидеров мнений вроде Илона Маска и Дональда Трампа. Шансы скатиться в рецессию оцениваются на уровне 50%, а некоторые аналитики и вовсе предупреждают о надвигающемся экономическом урагане.

Власти США действительно оказались между двух огней: с одной стороны, нужно как-то остановить безумный рост цен, с другой — попытаться избежать замедления экономики. По итогам мая инфляция обновила рекорд 1981 года, закрепившись на уровне 8,6%. Резкий рост цен повлек за собой не менее резкую реакцию со стороны регулятора — ФРС подняла ставку сразу на рекордные с 1994 года 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.

Однако даже эти усилия финансовых властей рынок не очень убеждают — индексы продолжают бить антирекорды, подогревая споры о прохождении «дна». Два основных американских индекса S&P500 и Dow Jones с начала года упали почти на 20%, а высокотехнологический NASDAQ — и вовсе на 30%.

Много денег — много проблем

Нынешний кризис — результат многолетнего накапливания различных макроэкономических и структурных дисбалансов в экономике США. Вероятно, нарыв вскрылся бы еще не скоро, однако «черные лебеди» в виде пандемии коронавируса и войны в Украине обострили застарелые проблемы.

Пандемия коронавируса стала самым серьезным экономическим шоком для всего мира с момента Великой депрессии 1930-х годов. Для сдерживания болезни США и многим другим странам пришлось пойти на беспрецедентные по своей жесткости ограничительные меры и фактически заморозить экономику. Во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на рекордные 32,9%, а по итогам года упал на 3,5% — худший показатель со времен Второй мировой войны.

Масштабные проблемы потребовали не менее масштабных ответных мер. ФРС США, как и центральные банки многих других стран, пошла по пути низких процентных ставок и так называемого количественного смягчения (Quantitative Easing, QE) — вливания денег в экономику через скупку государственных и корпоративных облигаций. Итого c 1 января 2020 года баланс Федрезерва разросся на $4,7 трлн, до рекордных $8,9 трлн долларов. Одновременно регулятор удерживал процентную ставку на околонулевом уровне.

Суть количественного смягчения заключается в том, что повышенный спрос на облигации приводит к снижению их доходности. Это в свою очередь ведет к удешевлению кредитов и оживляет кредитование, а следовательно, и целые отрасли экономики. Кроме того, скупка облигаций стимулирует инвесторов вкладываться в другие, более доходные активы, например, в акции. В результате повышается капитализация предприятий, увеличиваются активы инвесторов, что стимулирует экономическую активность.

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