Российские брокеры начали давать доступ своим клиентам к гонконгским акциям. Это возможность инвестировать в китайские компании исключая риски делистинга с бирж США.

Пост создан по мотивам статей с Ведомостей и сайта Тинькофф.

Российские инвесторы получили возможность торговать на китайском фондовом рынке – 20 июня «СПБ биржа» $SPBE запустила торги 12 ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Это пять IT-компаний (Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent, Xiaomi), две компании из сектора недвижимости и строительства (CK Asset и Country Garden), две компании из сектора потребительских товаров (Sands China и WH Group), конгломерат CK Hutchison, промышленная Sunny Optical Technology и биофармацевтическая Sino Biopharmaceutical.

✅Торговая сессия будет проходить с 8 до 18 часов по московскому времени.

Список первых 12 бумаг, которые будут доступны для торгов:

$9988 — ALIBABA GROUP

$1113 — CK ASSET — Недвижимость и строительство

$1 — CK HUTCHISON — Конгломераты

$2007 — COUNTRY GARDEN — Недвижимость и строительство

$9618 — JD

$3690 — MEITUAN — Информационные технологии

$1928 — SANDS CHINA — Путешествия и отдых. Казино и азартные игры

$1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL — Фармацевтика и биотехнологии.

$2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY — Промышленное проектирование. Электронные компоненты

$700 — TENCENT — Программное обеспечение и услуги. Электронная коммерция и интернет-услуги

$288 — WH GROUP — Сельскохозяйственная продукция. Птица и мясо

$1810 — XIAOMI CORPORATION — IT-оборудование. Телекоммуникационное оборудование

Количество китайских бумаг будет постоянно расти: к концу года биржа планирует довести их до 200, а к концу 2023 г. – до 1000.

Фондовый рынок Китая – второй по величине в мире после американского, а китайская экономика, хотя и уступает мировое первенство экономике США по номинальному объему валового внутреннего продукта, по размеру ВВП с учетом паритета покупательной способности валют с 2016 г. является первой в мире, отмечает стратег по рынку SberCIB Дмитрий Макаров. Индекс широкого рынка материкового Китая CSI All Share Index за последние два месяца взлетел почти на 24%, а индекс Гонконгской биржи Hang Seng с середины марта – на 18%. Инвестиции в китайские акции для россиян могут стать хорошей альтернативой западным бумагам, торговать которыми сейчас рискованно из-за угрозы блокировок. Это уже отражается на валютном рынке: объемы торгов юанем на Мосбирже выросли в июне в 13 раз по сравнению с февралем.

Устройство рынка

Китайский рынок акций, облигаций, валюты и других финансовых инструментов подразделяется на оншорный (локальный) и офшорный. На локальном рынке торгуются бумаги китайских компаний, размещенные на двух основных биржах материкового Китая – в Шанхае и Шэньчжэне. На офшорном обращаются бумаги, которые торгуются в Гонконге (это специальный административный район КНР со своей денежной единицей – гонконгским долларом), а также депозитарные расписки китайских компаний, размещенные на биржах в США, Сингапуре, Лондоне. На Шанхайской и Шэньчжэньской биржах работают отдельные рынки для технологических и инновационных компаний – STAR Market и ChiNext.

В 2021 г., по данным Goldman Sachs, капитализация всех китайских компаний в мире составляла $18 трлн. На национальных биржах торговались акции на $14,3 трлн, еще на $4 трлн – на офшорном рынке. Из них около $3 трлн – в Гонконге, $1 трлн – в США, Сингапуре и Лондоне. В мае 2022 г., по данным CEIC (гонконгская компания, которая с 1992 г. предоставляет макроэкономические данные по 195 странам), рыночная капитализация материкового Китая (сумма капитализаций Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж, конвертируемая в долларах) составила $11,7 трлн. Капитализация Гонконгской биржи на май 2022 г. достигла $4,8 трлн.

По данным Statista на март 2022 г., старейшая биржа Китая, Шанхайская (капитализация компаний, котирующихся на ней, – $7,4 трлн), стала третьей в мире по размеру капитализации после NYSE ($27,2 трлн) и NASDAQ ($22,4 трлн). Шэньчжэньская (с капитализацией $5,3 трлн) и Гонконгская ($5,97 трлн) фондовые биржи заняли 6-е и 7-е места соответственно, уступив Euronext ($6,6 трлн) и Токийской фондовой бирже ($6 трлн).

Виды акций

На биржах Китая обращается несколько видов акций: А-акции, В-акции, H-акции, Red chips, P-chips и N-chips.

А-акции и В-акции обращаются на локальном рынке – на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. А-акции – это обыкновенные акции, зарегистрированные в материковом Китае и номинированные в юанях. Этот вид бумаг доступен только резидентам Китая, а также институциональным инвесторам со статусом QFII или QDII. По данным Гонконгской биржи на 30 июня, на Шанхайской фондовой бирже обращается 1657 А-акций (капитализация эквивалентна $6,55 трлн), на бирже в Шэньчжэне – 2631 ($5,3 трлн).

В-акции также номинированы в юанях, но торги ими проходят в гонконгских долларах (в Шэньчжэне) и долларах США (в Шанхае). Доля В-акций невелика. По данным Гонконгской биржи на 30 июня, на бирже в Шанхае обращается 45 бумаг этого типа (капитализация – $14,7 млрд), а на Шэньчжэньской бирже – 42 ($7,9 млрд). В них могут инвестировать китайские частные инвесторы, которые имеют валютные счета, а также иностранные инвесторы.

Остальные виды акций – H-акции, Red chips, P-chips и N-chips – торгуются на офшорном рынке Китая. N-chips – это бумаги китайских компаний, которые основную часть выручки генерируют в Китае, но зарегистрированы в иностранной юрисдикции и торгуются преимущественно на американских биржах NYSE и NASDAQ. N-акции также называют ADR (американские депозитарные расписки).

🟦На Гонконгской фондовой бирже торгуются H-акции, Red chips и P-chips.

H-акции – это номинированные в гонконгских долларах бумаги компаний, зарегистрированных в материковом Китае.

Red chips – ценные бумаги китайских госкомпаний, зарегистрированных в Гонконге, основной бизнес которых сосредоточен в материковом Китае.

P-chips – это акции компаний, контролируемых частными лицами из материкового Китая, большая часть выручки/активов которых приходится на материковый Китай.

Некоторые китайские компании имеют двойной листинг акций: на локальной бирже (А-акции) и в Гонконге (H-акции). Бумаги разных типов одной компании отличаются не только валютами, в которых они торгуются, но имеют и разную оценку. Гонконгская фондовая биржа – в отличие от бирж материкового Китая – международный рынок, где нет контроля за движением капитала, а значит, инвесторы в Гонконге – это в основном иностранные профессиональные участники фондового рынка, которые склонны более негативно оценивать риски, на локальном рынке в основном совершают сделки китайские розничные инвесторы. Различия в структуре инвесторов и контроль за движением капитала внутри Китая приводят к тому, что акции на внутреннем рынке стоят дороже, чем на международном рынке. На текущий момент средняя премия А-акций к Н-акциям для компаний с двойным листингом составляет 43%, но заработать на таком арбитраже не получится, поскольку акции разных типов не являются конвертируемыми.

Устройство Гонконгской фондовой биржи

На Гонконгской фондовой бирже торги идут на двух площадках – главной (Main Board) и GEM (Growth Enterprise Market). Сейчас листинг на бирже имеют 2568 компаний. Большая часть из них (2223) торгуется на Main Board, остальные (345) на GEM-площадке (предназначена для мелких и средних эмитентов).

На Main Board обращаются акции крупных авторитетных компаний – от конгломератов, банков и застройщиков до интернет-компаний и поставщиков медицинских услуг. Main Board не только основная торговая площадка Гонконгской биржи, на ней торгуются и все 12 компаний, доступ к которым получили российские инвесторы. Эмитенты могут выбрать листинг на Main Board в форме акций или гонконгских депозитарных расписок. Минимальный объем публичного размещения составляет не менее 25% или не менее HKD 125 млн ($15,9 млн). Если же рыночная капитализация на момент листинга превышает HKD 10 млрд ($1,3 млрд), то минимальный объем размещения может быть снижен до 15%.

Рыночная капитализация Main Board на 30 июня составила HKD 38,97 трлн ($4,9 трлн), дневной торговый объем – свыше 225,13 млрд акций на сумму более HKD 151,47 млрд ($19,3 млрд). Для сравнения: капитализация GEM составила HKD 94 млрд ($12 млрд), дневной торговый объем – свыше 659 млн акций на сумму более HKD 180 млн ($22,9 млн).

В топ-10 самых активно торгуемых компаний на Main Board входят Glory Sun Fin, Skyfame Realty, CCB, Bank of China, GCL Technology, Beng Soon Mach, New Ray Medic, Gome Retail, Hilong Group и ICBC.

Рыночная капитализация всех акций, которые торгуются на HKEX, на 30 июня 2022 г. составила HKD 39,06 трлн ($4,9 трлн), дневной торговый объем – свыше 225,78 млрд акций на сумму более HKD 151,65 млрд ($19,3 млрд).

На Гонконгской бирже торгуются компании 12 секторов: энергетического, сырьевого, промышленного, потребительских товаров длительного пользования и потребительских товаров первой необходимости, здравоохранения, телекоммуникаций, финансового, коммунальных услуг, недвижимости и строительства, информационных технологий и конгломератов.

Самый крупный по капитализации на Main Board сектор IT (HKD 10,3 трлн, или $1,3 трлн), в который входит 176 компаний.

Второй по величине – финансовый сектор с капитализацией HKD 7,5 трлн ($950 млрд) и 205 компаниями.

Замыкает тройку лидеров сектор потребительских товаров длительного пользования – его капитализация 30 июня составила почти HKD 5,2 трлн ($700 млрд), а представлен он на Main Board самым большим числом компаний – 524.

Основной индекс Гонконгской биржи – Hang Seng (HSI).

Состав индекса пересматривается ежеквартально и может незначительно меняться: сейчас в него входит 66 бумаг (около 65% общей рыночной капитализации).

Hang Seng состоит из четырех субсекторных индексов – промышленности, финансов, коммунальных услуг и недвижимости. Он считается не только базовым индексом фондового рынка Гонконга, но и барометром азиатских рынков в целом. В индекс входят такие известные компании, как China Mengniu Dairy Company, Industrial and Commercial Bank of China, China Petroleum & Chemical Corporation, Techtronic Industries, The Hong Kong and China Gas Company, Galaxy Entertainment, Meituan, JD.com, Alibaba Group. После резкого спада в феврале индекс с 15 марта начал восстанавливаться с локального дна на уровне 18415,08. К 30 июня его значение достигло 21859,79 пункта.

🛑Проблемы и риски

⚠О гербовом сборе на Гонконгской бирже. По законодательству Гонконга, при торговле ценными бумагами компаний с листингом на HKEX взимается Гербовый сбор (stamp duty). Размер ставки stamp duty составляет 0,13% от суммы сделки и взимается с каждой стороны сделки – продавца и покупателя, с округлением до целого HKD. Он будет взиматься автоматически вместе с комиссией брокера при заключении сделки.

🛑Одна из ключевых проблем для российских инвесторов – слабое понимание специфики бизнеса этих компаний, считают аналитики. Многие инвесторы знакомы с сервисами Amazon и продукцией Apple, но гораздо меньше слышали о сервисе TaoBao (один из двух ключевых маркетплейсов Китая) или покупали продукцию Xiaomi и Oppo (крупные игроки на рынке смартфонов в КНР), говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Никита Зевакин. По его словам, ряд китайских компаний показывает цифры лучше, чем у американских аналогов: например, бизнес Meituan (сервис по доставке еды) вышел на положительную EBITDA еще в 2019 г., тогда как американский сервис DoorDash (аналог Meituan) не был прибыльным до пандемии. Инвесторам потребуется время, чтобы узнать о различных бизнесах, познакомиться с китайскими брендами и начать инвестировать.

Лучше узнать китайский рынок инвесторам поможет аналитическое покрытие компаний, которое с запуском торгов на «СПБ бирже» будет увеличиваться, уверены аналитики. Аналитическое покрытие по крупным китайским IT-компаниям с листингом на американской бирже достаточно неплохое, но менее известные имена, особенно из более традиционных секторов (нефтегаз, промышленность, розничная торговля, металлургия, банки), не попадали на радары аналитиков.

Еще одна сложность – покупка валюты для расчетов по этим инструментам, т. е. гонконгского доллара. Купить его не так просто: очень мало банков, которые его продают, а на Мосбирже низкая ликвидность, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

🛑Вложения в акции китайских компаний, номинированные в гонконгском долларе, курс которого привязан к доллару США, по сути, будут сопряжены с рисками инвестиций в американской валюте. Кроме того, сейчас для российских инвесторов важна юрисдикция депозитария для расчетов и хранения китайских ценных бумаг.

🛑Китайские компании во многом подвержены геополитическим рискам, так что сообщения на тему возможного вторжения Китая на о. Тайвань может добавить значительной неопределенности и волатильности.

🛑Еще один ключевой риск – продолжение жесткой политики контроля за коронавирусом, что периодически приводит к закрытию целых агломераций (например, в Шанхае) и существенно бьет по экономической активности.

Среди 12 компаний, к которым российские инвесторы получат доступ, пять технологических, которые в период повышения мировыми центробанками ключевых ставок страдают в первую очередь (хотя ЦБ Китая ставку поднимать не планирует).

К тому же далеко не до конца решена проблема с цепочками поставок. Для китайских IT-компаний риском остается ужесточение регулирования, из-за чего был шквал распродаж в акциях КНР с начала 2021 г. В последние несколько месяцев власти КНР смягчили риторику, но риски сохраняются.

🛑Например, сегодня 11 июля 2022 года вышли новости, о том что власти Китая наложили штрафы на несколько компаний, включая технологических гигантов Alibaba и Tencent, за несоблюдение антимонопольных правил о раскрытии транзакций. Также закроются на неделю почти все коммерческие и промышленные предприятия в Макао, чтобы остановить распространение covid.

🛑Для акций из Китая и Гонконга, обращающихся на площадках США, риском является их делистинг по причине несоответствия форм раскрытия отчетности азиатских компаний правилам американского регулятора. Покупая гонконгские бумаги на «СПБ бирже», российский инвестор сможет обойти этот риск.

Что думают о китайских акциях на Уолл-стрит

Что в итоге?

Минусом может стать слабая узнаваемость азиатских брендов и бумаг по сравнению с такими компаниями как Tesla и Apple, а также другие стандарты финансовой прозрачности.

Очевидным преимуществом станет возможность инвестировать в акции компаний одной из крупнейших экономик мира, которая претендует на глобальное лидерство.

Важным плюсом для инвестора может стать снятие рисков, связанных с потенциальным делистингом китайских бумаг на американских площадках. В данный момент регуляторы США и Китая ведут переговоры, но итоговые результаты пока неясны.

🔔 Дисклеймер

Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля. При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению автора, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения. Невзирая на осмотрительность, с которой автор отнесся к составлению этой страницы, автор не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся здесь информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия. Автор не несет никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация, действительна на момент ее публикации, при этом автор вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Автор предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.