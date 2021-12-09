За последние два года на фондовых рынках произошли глобальные изменения. Пандемия продолжает влиять на мировую политику и экономику. Как финансовое сообщество реагирует на «коронакризис»? Какие существуют варианты развития событий? Что ждёт мировые валюты?

17 декабря в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Влияние пандемии на международные фондовые и валютные рынки».

Владимир Бурденко, руководитель дирекции инвестиционно-банковского бизнеса Азиатско-Тихоокеанского банка, расскажет, как вела себя мировая экономика в период пандемии COVID-19, о реакции монетарных властей на необходимость адаптации к новым условиям и о том, что изменится на финансовых рынках в ближайшее время.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от нашего эксперта? Присылайте их на почтовый адрес [email protected] с пометкой «Вопрос для видеочата».Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su

за 24 часа до начала мероприятия.

До встречи в видеочате АТБ!

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