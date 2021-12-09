Во Львовский аэропорт прибыли два последних вертолета Н145 франко-немецкой Airbus Helicopters, которые будут использованы в авиационной службе Национальной полиции. Фоторепортаж с прибытием вертолетов выложил на своей Facebook странице фотограф Алексей Тренин.

Министерство внутренних дел получило все 24 новых вертолета в рамках украинско-французского соглашения о создании Единой системы авиабезопасности и гражданской защиты в Украине от 2018 года.

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Всего данное соглашение предусматривает поставку 55 вертолетов, из которых 21 – вертолеты Airbus Н225 производства 2009-2012 годов, уже были в употреблении.

На данный момент МВД получило четыре из 24 вертолетов Н125 для пограничной службы, десять Н145 для Национальной полиции, шесть из девяти Н225 – для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, четыре из 12-ти Н225 – для Национальной гвардии.

Прибывшие во Львов вертолеты поставлены в новой модификации H145 D3 с пятью лопастями несущего винта и увеличенной полезной нагрузкой. Первые два H145 были поставлены в версии D2 с возможностью модификации до D3, остальные – сразу в варианте D3, уточняет издание Ukrainian Military Pages.

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