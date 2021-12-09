Курс гривны, как и российского рубля, упал в результате появления информации о концентрации войск РФ на границе с Украиной, но вскоре вернулся к равновесию. А после видеоконференции лидеров России и США украинская валюта выросла почти на 10 копеек.

Об этом рассказал «Апострофу» советник главы правления «Кредитвест банка» Василий Невмержицкий.

«Важным индикатором настроений инвесторов в ситуациях конфликта двух стран служат курсы валют этих стран. В момент, когда появились первые сообщения о скоплении российских войск на границе, мы наблюдали значительное падение, как гривны, так и российского рубля. Однако на данный момент рынок практически успокоился. В последние дни мы наблюдали сначала стабилизацию курса рубля, а вслед за ним приостановилось и падение курса гривны. В последние дни национальная валюта даже демонстрирует некоторую тенденцию к укреплению», – сказал он.

Буквально на следующий день после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина по Украине гривна отыграла у доллара сразу почти 10 копеек, что может быть еще одним подтверждением спекулятивного характера нагнетания, которое наблюдалось накануне упомянутого саммита.

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