12:51

10.11.21

В четверг, 11 ноября, в Мурманскую область запланирована рабочая поездка первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Отмечается, что в программе рабочей поездки — посещение спортивного комплекса «Гольфстрим» в Коле, осмотр хода выполнения работ по строительству общеобразовательной школы на 1200 мест в ЗАТО Североморск на улице Пионерская, а также посещение общеобразовательной школы № 12 в Североморске на улице Душенова.

Ранее Nord-News сообщало, что год назад по итогам выездного заседания Совета Федерации Федерального Собрания РФ в столице Заполярья вице-спикер СФ Андрей Турчак заявил, что цифровые компетенции Мурманской области планировалось растиражировать на другие регионы.

Сейчас также читают: В Мурманске на Павлова заработает новый светофор