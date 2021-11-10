Форвард «Интера» Эдин Джеко получил травму в миланском дерби.

Нападающий и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко может пропустить заключительные матчи отбора на чемпионат мира-2022, передает Укринформ.

Джеко получил травму в последнем матче «Интера» против «Милана» и не тренировался с национальной командой на этой неделе. Сегодня и завтра форвард должен пройти дополнительное обследование.

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В заключительных матчах квалификации ЧМ-2022 боснийцы сыграют с Финляндией (13 ноября) и Украиной (16 ноября).

Босния и Герцеговина занимает четвертое место в группе D. Команда Ивайло Петева отстает от Украины на два очка, но имеет игру в запасе.

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