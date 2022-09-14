Участие университета в федеральной программе «Приоритет 2030» открывает все новые возможности для диверсификации научно-исследовательской, общественной, социальной активности сотрудников, студентов и аспирантов.

Благодаря новым контактам в рамках данной программы, Марийский государственный университет получил в дар от Национального исследовательского института мировой экономики

и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук комплект монографических и серийных изданий последних лет.

9 сентября 2022 года на базе читального зала Научной библиотеки Р.А.Пановой Марийского государственного университета прошло торжественное открытие выставки «Мировая политика и экономика в ресурсах ИМЭМО РАН». Выставка была сформирована из изданий Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук. Учитывая значительную заинтересованность преподавателей, аспирантов и студентов МарГУ в исследованиях ИМЭМО РАН, выставка была нацелена на расширение взаимодействия между МарГУ и ИМЭМО РАН в сфере гуманитарных и общественных наук: изучение мировой экономики, международных отношений, глобальной и региональной безопасности.

«Библиотека университета — это одно из мест притяжения студентов и горожан, поэтому я очень рад, что книги, подаренные МарГУ, будут доступны всем желающим, а не просто пополнять библиотечный фонд. ИМЭМО РАН стремится к тому, чтобы наши исследования и прогнозы были доступны не только специалистам в области мировой экономики, политики и международной безопасности, но и для максимально широкой аудитории», — Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Фёдор Войтоловский.

«Это событие имеет крайне важное значение. Именно так, когда мы видим, слышим, ощущается мощь нашей науки. Понимаешь, что всё самое ценное, лучшее, сосредоточенно в нашей стране. Это повод, конечно, для того, чтобы нам обратится к жизни, посмотреть через призму научных исследований на актуальность тем, на то, что происходит сейчас в мире. И вам, как студентам, и нам, как преподавателям, при общении с этим источником предоставляется возможность формировать свой научно-обоснованный, успешный и объективный взгляд на происходящие события в мире. Соприкосновение с наукой — это не только копирование с Википедии, которая, к сожалению, дискредитировала себя как независимый источник информации. Вы — основа интеллектуального будущего нашей страны. Поэтому пользуйтесь знаниями, формируйте себя и распространяйте активно эти знания вокруг себя. Через вас эти знания будут получать ваши родственники, ваши дети», — Лариса Полушина, представитель МИД России в Йошкар-Оле.

Фото: МарГУ

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