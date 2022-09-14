Оперативно о главном 14 сентября

Широкомасштабное вторжение рф в Украину длится вот уже 203 дня. Главной темой на фронте остается наступление ВСУ на Харьковщине, где за последнее время украинские силы обороны освободили 300 населенных пунктов. К слову, ВСУ ведут наступательную операцию и на Херсонщине. В США считают, что россияне продолжат отступать, а британская разведка сообщила, что ВСУ разбили российские силы, предназначенные для войны с НАТО. На политическом фронте глава Офиса президента Андрей Ермак представил проект по гарантиям безопасности для Украины, что вызвало истерику в россии.

В этом материале «Телеграф» рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

12:20 Уроженец Украины дмитрий козак, который является заместителем главы администрации российского президента, до полномасштабного вторжения рф в Украину якобы пытался убедить владимира путина в том, что достиг соглашения с Киевом относительно его отказа от вступления в НАТО, поэтому эскалация не нужна. Однако путин не прислушивался к своему подчиненному и все же приступил к так называемой «спецоперации», — Reuters.



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Дата публикации

14 сентября, 12:17

Цена свободы – боль и усталость: фотограф показал обратную сторону контрнаступления ВСУ (репортаж)

11:15 «Санкции ЕС против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

10:00 В результате агрессии рф против Украины на сегодняшний день 384 ребенка погибли и более 749 пострадали, — ювенальные прокуроры.

россия потеряла за сутки еще 350 оккупантов в Украине:

Потери россии в Украине 14.09.2022

08:50 Сегодня ночью Николаев подвергся массированному обстрелу, среди прочего пострадали жилые дома и школа. Предварительно известно о двух погибших.

У одного жилого дома рухнули перекрытия

Последствия обстрела Николаева 14.09.2022



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Дата публикации

14 сентября, 06:59

ВСУ продвигаются к Лиману и бьют врага на Херсонщине: свежие карты боев

07:00 Несколько важных новостей к утру:

скоро странам ЕС будет предложено предоставить новое финансирование на поставку вооружений Украине;

Дания по примеру Британии проведет у себя обучение украинских военных;

Австрия построит и оборудует в Украине три медицинских учреждения стоимостью в 600 миллионов евро;

успех Украины в контрнаступлении стал неожиданностью для россиян, однако США с самого начала видели способность украинцев адаптироваться и по максимуму использовать ресурсы, — Пентагон;

россия с 2014 года тайно перечислила более 300 млн долларов партиям более чем в 20 странах на четырех континентах с целью влияния на внутриполитические процессы, сообщает CNN со ссылкой на должностного лица администрации США;

все три линии электропередач на Запорожскую АЭС восстановлены, — МАГАТЭ;

российские оккупанты бегут с Юга Украины в направлении Крыма, а из Крыма в россию, — мэр Мелитополя Иван Федоров и Подоляк.

5:00 В США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Пока о нем известно мало, но подробности обещают сообщить в ближайшие дни

3:00 ВСУ вновь сорвали попытки россиян отремонтировать мост через Днепр в Новой Каховке, кроме того была разрушена понтонная переправа в Дарьевке

1:00 Контрнаступление ВСУ пока находится на начальной стадии, а все главное еще впереди. Именно так прокомментировал боевые действия госсекретарь США Энтони Блинкен

00:00 МВФ рассматривает возможность возвращения своего постоянного представителя в Киев, сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован

С данными за 11 сентября можно ознакомиться в материале:«Война — день 200: россияне бегут от ВСУ, Запорожская АЭС остановлена».

Что происходило в Украине 12 сентября читайте в трансляции: «Война — день 201: оккупанты в панике бегут от ВСУ, но усиливают террор мирных жителей».

Напомним, о событиях 13 сентября можно прочитать в сводке: «Война — день 202: ВСУ продолжают развивать наступление, но россияне усиливают сопротивление».