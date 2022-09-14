Котировки украинских еврооблигаций, которые снижались более трех недель подряд, за первые два дня этой недели после новостей об успешном контрнаступлении украинских вооруженных сил подскочили в среднем сразу на 13,7%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

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Долларовые еврооблигации

Наименьший рост цены зафиксирован по среднесрочным долларовым бумагам с погашением в 2024—2025 годах, в частности, еврооблигации-2025 подорожали на 8% — до 27,2% от номинала, что соответствует доходности около 61,8% годовых.

Долларовые еврооблигации с погашением в 2026—2030 годах котируются теперь в диапазоне 23,1−24,7% от номинала, что на 2,5−3,3 процентных пункта больше, чем в конце прошлой недели, а их текущие ставки опустились до 53, 8%-36,1% годовых.

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Цена самых длинных долларовых бумаг с погашением в 2031—2035 годах выросла больше всего — в среднем на 17,6%, или на 3,2−3,5 п.п. — до 22,6−22% от номинала. Теперь их доходность составляют соответственно 31,2−28,8% годовых.

Еврооблигации в евро

Что касается еврооблигаций в евро, то динамика их стоимости схожа — рост в среднем на 13%.

На вечер вторника бумаги с погашением в 2028 году котировались по 21,3% номинала, в 2032 году — по 21% номинала. С учетом более низкой номинальной процентной ставки по сравнению с долларовыми бумагами это соответствовало доходности к погашению 43,3% в первом случае и 28,1% годовых — во втором.

Несколько меньше подорожали ВВП-варранты — на 8,8%, до 33,4% от условной стоимости.

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