Стратегический документ нацелен на комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции, при этом особый акцент сделан на бытовую коррупцию, сообщает Антикоррупционная служба РК.

По принципу «Слышащего государства», при подготовке документа обеспечено масштабное участие общественности, бизнеса

, «простых» граждан, а также учтен передовой зарубежный опыт и международные стандарты.

«Здесь одной из ключевых реформ будет введение ответственности за необоснованное обогащение, когда расходы значительно превышают доходы. Следующим шагом станет реализация основополагающего принципа Конвенции ООН против коррупции – обеспечение поиска и возврата преступных активов.По принципу «follow the money» — «следуй за деньгами» будет внедрено обязательное финансовое расследование» — отметил председатель Агентства М. Ахметжанов.

По словам главы ведомства целью расследования станет не только лицо, получившее незаконные доходы, но и все возможные источники и пути вывода активов. Это коснется не только коррупционеров, но и субъектов теневого бизнеса

, контрабандистов, наркоторговцев.

Кроме того, подписанное в 2018 году Казахстаном соглашение об обмене информацией о счетах позволит выявлять активы зарубежом.

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