Стратегический документ нацелен на комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции, при этом особый акцент сделан на бытовую коррупцию, сообщает Антикоррупционная служба РК.
По принципу «Слышащего государства», при подготовке документа обеспечено масштабное участие общественности, бизнеса, «простых» граждан, а также учтен передовой зарубежный опыт и международные стандарты.
«Здесь одной из ключевых реформ будет введение ответственности за необоснованное обогащение, когда расходы значительно превышают доходы. Следующим шагом станет реализация основополагающего принципа Конвенции ООН против коррупции – обеспечение поиска и возврата преступных активов.По принципу «follow the money» — «следуй за деньгами» будет внедрено обязательное финансовое расследование» — отметил председатель Агентства М. Ахметжанов.
По словам главы ведомства целью расследования станет не только лицо, получившее незаконные доходы, но и все возможные источники и пути вывода активов. Это коснется не только коррупционеров, но и субъектов теневого бизнеса
Кроме того, подписанное в 2018 году Казахстаном соглашение об обмене информацией о счетах позволит выявлять активы зарубежом.
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