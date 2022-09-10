Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель назвала евро «умирающей валютой» и предупредила о массовой безработице в Германии. Такое мнение она высказала в четверг на пресс-конференции в Берлине.

«Люди массово потеряют работу», – сказала Вайдель.

В долгосрочной перспективе она предсказала «валютный крах» и деиндустриализацию ФРГ.

«Мы совсем обеднеем», – подчеркнула она, назвав евро «умирающей валютой».

Со своей стороны сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что «мы сталкиваемся с самым серьезным кризисом после Второй мировой войны в Германии».

В то же время лидеры партии призвали к масштабным протестам против политики правительства ФРГ в области энергетики и борьбы с инфляцией.

Источник

* * *

Госдолг государств зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов, и рекордная инфляция толкает сообщество к рецессии, которую еще можно предотвратить. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Праге еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Госдолг, конечно, вырос в результате всех кризисов и сейчас составляет 97% в еврозоне. Еврозона пока сохраняет незначительный рост и демонстрирует низкую безработицу, но огромная инфляция продолжает угрожать рецессией», — сказал Джентилони. Чтобы не допустить этого, он призвал к мерам финансового регулирования и к экстренным действиям по борьбе с энергетическим кризисом.

статья прочитана 55 раз

добавлена сегодня, 10 сентября, 12:20