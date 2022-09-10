Tazabek — Частное предпринимательство играет ключевую роль в стабилизации внешней торговли. Об этом сообщается в аналитическом материале China Daily от 9 сентября 2022 года.

Согласно данным, частные компании КНР нарастили торговый потенциал в государства АСЕАН, Латинскую Америку, а также в страны-участники проекта «Один пояс – один путь».

Кыргызстан в январе-июле увеличил импорт из Китая в 2,5 раза — до $7,5 млрд, — Таможня КНР «В первой половине текущего года компании нарастили торговый оборот с Центральной Азией на 53,3%», — говорится в материале.

Кроме того, частные компании быстро адаптируются к изменению структуры импорта и готовы к активной конкуренции.

По результатам исследований, электронная коммерция сильно помогла частному предпринимательству справиться с внешним спросом.

«Государства должны поощрять частное предпринимательство различными способами, как кредитная поддержка, облегченное налогооблажение, чтобы стабилизировать свою внешнюю торговлю», — передает издание.

Другими словами, необходимо поддерживать «чувство выгоды/интереса», потому что частное предпринимательство – это краеугольный камень внешней торговли любой страны.

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