Продажи седельных тягачей превосходят показатели прошлых лет: топ-20 новых и подержанных «фур».

Рынок седельных тягачей или, как их называют, “фур”, особенно важен во времена изменения логистических путей и общей переориентации грузовых перевозок. Сейчас, во время изменения логистических направлений, продажи таких транспортных средств растут и даже ставят рекорды. А это значит, что экономика Украины работает и требует увеличения мобильности.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в Украине и определили ТОП моделей в трех сегментах седельных тягачей: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупки новых.

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Динамика рынка седельных тягачей

С января по июнь 2022 года украинцы приобрели 10,4 тысячи новых и бывших в употреблении седельных тягачей. Это на -16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года. Однако если анализировать месячные результаты, то в июне продажи установили рекорд: 3,2 тысячи сделок. Последний раз такое количество “фур” была продана более чем два года назад — в октябре 2019. То есть, рынок седельных тягачей существенно активизировался.

Причиной такого роста спроса на тягачи стало изменение логистических путей. Товары, которые раньше доставляли по морю, сегодня нужно перевозить на автомобильном транспорте.

Динамика продаж седельных тягачей в Украине в течение июня 2021 — июня 2022 годов

По итогам первого полугодия-2022, 50,6% от всех тягачей приобрели подержанными на внутреннем рынке (5,3 тыс. сделок), еще 46,1% привезли из-за границы (4,8 тыс. шт.). Лишь 8,9% седельных тягачей приобрели новыми (342 шт.). При этом заметна тенденция роста импортных подержанных “фур” в структуре продаж: если еще в начале года их доля составляла 34,3% (в январе), то по итогам июня уже 55,7% от всех тягачей с пробегом привозили из-за границы.

Стоит заметить, что “нулевая” растаможка никоим образом не повлияла на этот сегмент импорта, ведь не касалась “фур”: их растаможивали по привычным ставкам, уплачивая таможенные платежи в полном объеме.

Интересно, что большинство тягачей с пробегом на внутреннем рынке приобрели физические лица (79,5%); более половины бывших в употреблении “фур” из-за границы также зарегистрировали частные покупатели (56,8%); и только покупателями почти всех новых седельных тягачей оказались юридические лица (95%).

Что касается среднего возраста, то сегмент седельных тягачей заметно младше других грузовых автомобилей, однако и здесь заметна разница между внутренними перепродажами и импортом машин с пробегом. Так, средний возраст “фур” на внутреннем рынке почти вдвое больше, чем в импорте: 14,9 лет в сравнении с 9,3 годами соответственно. То есть, в большинстве “фуры” в Украине соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Таких показателей удалось достичь благодаря отсутствию заградительного акцизного налога на импорт б/у тягачей, в отличие от импорта других категорий грузовых авто, где средний возраст грузовиков массой более 3,5 т на внутреннем рынке составляет 19,5 лет. Платя умеренные налоги (только пошлина и НДС), украинцы могут время от времени обновлять парк тягачей благодаря импорту из-за границы транспортных средств меньшего возраста.

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Самые популярные тягачи на внутреннем рынке

Лидером на украинском внутреннем рынке тягачей оказался DAF, таких с января по июнь купили 1,8 тысячи (34,5%). Также популярностью пользовались MAN (1,1 тыс., 20,4%), Renault (1 тыс. 18,5%), Volvo (0,7 тыс. шт., 13,2%) и Scania (0,3 тыс. шт., 6,2%).

Примечательно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2021 года сокращаются продажи российско-советских тягачей — как количественно, так и процентно. Так, доля МАЗ сократилась с 2,1% до 1,2%, а КамАЗ — с 1,6% до 0,6%.

Доля брендов подержанных седельных тягачей на внутреннем рынке, январь-июнь 2022

Наиболее популярной моделью подержанного седельного тягача на внутреннем рынке был DAF XF, таких приобрели 1,6 тысячи. Вторую строчку рейтинга заняло Volvo FH(623 шт.), а третью – Renault Magnum (587 шт.).

Четвертое и пятое место заняли две популярные модели MAN-TGX (564 шт.) и TGA (379 шт.) соответственно.

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Самые популярные бывшие в употреблении тягачи, привезенные из-за границы

В отличие от сегмента легковых автомобилей, в перечне популярных моделей б/у тягачей из-за границы отсутствуют “американцы”. Абсолютное большинство парка составляют европейские бренды. Лидером рейтинга стал MAN (34,8% от общего количества, 1,7 тыс. шт.). Бренд DAF, возглавляет рейтинг внутренних перепродаж, в импорте занял второе место с долей 29,7% (1,4 тыс. шт.). На третьем месте оказались тягачи марки Volvo (12,8% 0,6 тыс. шт.).

В пятерку также вошли “фуры” Renault (9,3%, 0,4 тыс. шт.) и Scania (6,7%, 0,3 тыс. шт.).

Наиболее популярным в покупке за границей оказался DAF XF (2,8 тыс. шт.). На втором месте разместился MAN TGX (1,9 тыс. шт.), а на третьем — Volvo FH (1,2 тыс. шт.).

Четвертую и пятую строчку заняли тягачи Renault-Magnum (0,8 тыс. шт.) и Premium (0,6 тыс. шт.) соответственно.

Самые популярные модели подержанных седельных тягачей, привезенных из-за границы, январь-июнь 2022

Самые новые грузовики

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в течение января-июня 2022 года украинцы приобрели на 8,9% больше новых седельных тягачей. Однако их количество измеряется не тысячами, а сотнями, поэтому разница даже в несколько проданных транспортных средств может существенно изменить распределение долей брендов и моделей на рынке.

Более чем половина приобретенных новых тягачей в первом полугодии-2022 – это продукция бренда MAN (57,6%, 197 шт.). На втором месте, с большим отрывом разместилась Scania (11,7%, 40 шт.). Третье место занял бренд Mercedes-Benz (8,8%, 30 шт.), а четвертое – Volvo (7,9%, 27 шт.). Замыкает топ-5 новых тягачей в Украине DAF с долей 6,7% (23 шт.).

Лидером продаж новых седельных тягачей оказался MAN TGX (172 шт.). Второе место занял Mercedes-Benz Actros (30 шт.), третье – Volvo FH (27 шт.). Также популярными были MAN TGS (24 шт.) и Scania R-Series (24 шт.).

Самые популярные модели новых седельных тягачей, январь-июнь 2022