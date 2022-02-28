В Альметьевском районе подвели итоги работы бизнеса в 2021 году. Заместитель руководителя исполкома нефтеграда по экономике Андрей Подовалов заметил, что показатели улучшились.

— 2021 год относительно 2020 года у нас закончился позитивно — на 29% выросло количество субъектов малого бизнеса

. Мы туда относим и самозанятых, и предпринимателей, и общества с ограниченной ответственностью. Общее их количество составило почти 16 тысяч, — рассказал он.

Что касается выручки, то, если смотреть на уплаченные налоги, она выросла на 46%.

— У нас несколько точек роста было определено в прошлом году. Первая из них – это городские сервисы. Сфера услуг, к которым мы относим и и частно-образовательные, и частно-медицинские [компании], помогает нашим жителям чувствовать себя в комфортном городе. В этой связи в прошлом году у нас было открыто 13 кафе. С нашей стороны делается все возможное для такого развития: общественные пространства, проходка, которая, кстати, увеличилась на улице Ленина, — добавил Подовалов.

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— Вторая точка роста – это электронная коммерция. Альметьевск показывает очень хорошие результаты, мы одни из лидеров. На сегодняшний день у нас 870 субъектов малого бизнеса торгуют на маркетплейсах – это в 26 раз больше, чем в прошлом году. У нас 90 пунктов выдачи заказов. По «Озону» это в 12 раз больше, по «Вайлдберис» — в 28 раз, — доложил спикер.

Он сообщил, что нефтеград находится в числе тех городов республики, где «Озон» открыл пункты приема заказов, чтобы предприниматели экономили на логистике.

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