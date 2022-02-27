В Украину поступила гуманитарная помощь из Германии, Китая, Франции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Так, во Владимир-Волынский из Германии поступило более 20 тонн гуманитарной помощи, во Львов – 5 тонн, в Умань из Китая – около 9 тонн, в Запорожье из Франции – более 13 тонн, в Бердичев из Германии – 5 тонн.

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Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что в результате изменения порядка признания грузов гуманитарной помощью она стала поступать в принципиально более короткие сроки.

В последние несколько дней поступила гуманитарная помощь для удовлетворения первоочередных потребностей людей в продуктах питания, одежде, средствах для оказания первой медицинской помощи и других.

В ближайшие дни на территорию Украины поступят также несколько тысяч тонн товаров, необходимых для Территориальной обороны: бронежилеты, рации, каски, палатки, одеяла, карематы, спальные мешки, одеяла, сухие туалеты, резиновые перчатки, добавляют в министерстве.

Для быстрого удовлетворения потребностей гуманитарной помощи работает Национальный координационный гуманитарный штаб при Кабмине. В штабе собираются и постоянно обновляются данные о первоочередных потребностях из всех регионов Украины и возможностях бизнеса, партнеров и доноров по оказанию помощи.

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Роман Брыль

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