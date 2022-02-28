Члены Международного центра Низами Гянджеви распространили заявление в связи с событиями в Украине.

В заявлении, подписанном сопредседателями центра, а также примерно 40 бывшими главами государств и правительств, влиятельными общественными и политическими деятелями, содержится призыв к достижению прочного мира в Украине.

В заявлении говорится, что в то время, когда мир борется с пандемией, начало российской военной операции в направлении границ Украины 24 февраля вызывает глубокое сожаление, привело к тяжелым потерям с обеих сторон.

Авторы документа подчеркнули, что мировая экономика

, пострадавшая от пандемии, еще не полностью восстановилась и отметили, что этот конфликт приведет к серьезному экономическому спаду. Также отмечается, что международное сообщество должно возобновить и активизировать свои усилия для прекращения боевых действий в Украине и достижения прочного мира, процветания и развития в регионе. Отмечается, что международная общественность должна активизировать свои усилия по прекращению боевых действий в Украине и установлению стабильного мира в регионе. В этом плане заслуживают похвалы шаги, предпринятые Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, и говорится, что центр полностью поддерживает его предложение о проведении переговоров между президентами России и Украины в Баку.

Подчеркнуто, что недавно в Баку состоялись переговоры высокопоставленных генералов НАТО и России. Члены организации выразили надежду, что призывы к миру будут приняты в крупнейшем конфликте в истории после Второй Мировой войны и что эти встречи между президентами состоятся в Баку.





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