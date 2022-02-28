Члены Международного центра Низами Гянджеви распространили заявление в связи с событиями в Украине.
В заявлении, подписанном сопредседателями центра, а также примерно 40 бывшими главами государств и правительств, влиятельными общественными и политическими деятелями, содержится призыв к достижению прочного мира в Украине.
В заявлении говорится, что в то время, когда мир борется с пандемией, начало российской военной операции в направлении границ Украины 24 февраля вызывает глубокое сожаление, привело к тяжелым потерям с обеих сторон.
Авторы документа подчеркнули, что мировая экономика
Подчеркнуто, что недавно в Баку состоялись переговоры высокопоставленных генералов НАТО и России. Члены организации выразили надежду, что призывы к миру будут приняты в крупнейшем конфликте в истории после Второй Мировой войны и что эти встречи между президентами состоятся в Баку.