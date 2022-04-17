У Украины есть два основных экономических приоритета

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире «Единых новостей». Он заявил, что у Украины есть два основных экономических приоритета – восстановление экономики и поиск внешнего финансирования.

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На полгода нужно примерно 50 миллиардов, чтобы забыть об этом вопросе в течение определенного времени,

– рассказал Устенко.

По словам советника Зеленского, сейчас рассматриваются три основных пути, как получить эти средства. В частности, президент обратился к странам G7.

«Президент обратился к странам большой семерки о предоставлении этих 50 миллиардов финансирования. Параллельно привлечен трек по заимствованию по бондам с нулевыми купонами – это значит, что ты берешь кредит, но не платишь за него проценты. Еще один трек – перераспределение квот SDR в МВФ. Это не кредитные средства, их не нужно возвращать», – рассказал Устенко.

Советник президента также сообщил, что пока нет договоренностей по этому поводу. В то же время на следующей неделе ожидаются активные переговоры.

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