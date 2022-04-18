По данным НБУ, банковские вклады населения (депозиты плюс текущие счета) в гривне выросли на 67 млрд грн, или на 15,2%. Почему деньги не «утекают» из банков и что происходит на кредитном рынке, — написал эксперт по банкам CASE Украина, экс-замглавы департамента Национального банка Евгений Дубогрыз.

В целом ситуацию я бы охарактеризовал как «сдержанная». Neutral.

Если очень короткое саммари. У бизнеса

ситуация довольно нехорошая. У населения — лучше, чем ожидалось.

«Нехорошая» — то есть существуют проблемы с возвратом кредитов и с наличием средств как таковых.

«Лучше, чем ожидалось» — о населении: того, чего боялись банкиры и регулятор, — массовых, почти 100% неплатежей по кредитам, нет. Население не просто волонтерит, помогает ВСУ, жертвует средства, но и понемногу обслуживает взятые потребительские/ипотечные кредиты.

То есть население скорее приспосабливается к изменениям экономической ситуации и более гибкое. Оно так, в принципе, и должно быть. И у него есть, получается, больший ресурс, чем у бизнеса

. Или более оптимистично настроено. Что тоже неплохо.

Более детально.

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Депозиты

Банковские вклады населения (депозиты плюс текущие счета) в гривне выросли на 67 млрд грн, или на 15,2%.

В валюте — уменьшились на $85 млн/-2,5 млрд грн/это -1%.

Депозиты бизнеса в гривне выросли на 2 млрд грн (+0,5%). Несколько неожиданно. В валюте — уменьшились на $553 млн (-16,2 млрд грн, или -7,4%). Здесь как раз ожидаемо.

Как такое могло произойти: во время войны объем банковских вложений, депозитов и сбережений вырос на +46 млрд грн, или +3,2% за месяц? Здесь, мне кажется, два основных фактора. Первый — возврат средств «из-под матрасов» населением, средств, которые население активно снимало с начала года, на негативных ожиданиях нашествия.

Второй фактор — зарплаты и бюджетные выплаты (в том числе ВСУ), которые остаются в банках. То есть прирост вложений касался не столько депозитов (имеются в виду срочные депозиты), сколько текущих счетов. Увидим чуть позже.

Может еще быть фактор «картотеки» (т.е., в этом случае, депозитов, которые банки не отдают), но не думаю, что он значителен, скорее, на уровне статистической погрешности на этом этапе.

Кредиты

Гривневые кредиты бизнеса — +3 млрд гривен (+0,4%). Именно так. Плюс, а не минус. Это действительно не очень положительно здесь и сейчас.

Почему? Объяснение. В оперативной статистике НБУ идет речь об общих кредитах на базе начисленных доходов и расходов. При фактическом отсутствии кредитования увеличение этого показателя означает, что короткие кредиты в большинстве своем не возвращаются (даже в форме ролловера), а начисленные проценты (keep in mind — кредитные каникулы) увеличивают размер «актива», то есть общей суммы. Это действительно очень короткое и упрощенное объяснение, здесь можно делать отдельный длинный пост, который обязательно будет длинным и скучным.

Валютные кредиты бизнесу немного снизились, меньше чем на миллиард гривен в эквиваленте.

Гривневые кредиты бизнеса упали на 5,5 млрд грн (-2,3% за месяц). На мой взгляд, это плюс — если учитывать контекст — то есть население погасило достаточно много коротких кредитов (массового нового кредитования населения в марте не было).

В целом ситуация с кредитами/депозитами не победно-оптимистическая, да и не могла таковой быть, — война. Но и не грустная. По крайней мере, на этом этапе не грустная.

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