Результаты социологического опроса предпринимателей Абхазии озвучили в Сухуме на круглом столе «Предпринимательство и инвестиции как фактор экономического развития Абхазии» в Центре социально-экономических исследований.

По данным опроса, которые приводит «Апсныпресс», основными источниками финансирования бизнеса являются личные накопления и прибыль. Наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства оказывают недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов, отсутствие должного правового порядка и высокий уровень налогообложения. Самые привлекательные сферы экономики для малого и среднего бизнеса — туризм и отдых, услуги и торговля. Около 60% опрошенных предпринимателей оценивают общее состояние собственного бизнеса удовлетворительно.

Экономист и предприниматель Лили Дбар заявила, что нормально развиваться могут только те виды деятельности, в которых есть выверенная система налогообложения.

«Предприниматели должны четко знать, когда и сколько платить», — подчеркнула она.

Дбар добавила, что на сегодняшний день существует много видов налогов, но при этом в некоторых очень прибыльных отраслях, таких, как например, добыча криптовалют, вообще ничего не платят в бюджет.

«Необходимо либо полностью запретить этот вид деятельности, либо облагать его налогами», — предложила она.

Экономист считает, что уменьшение налогов всего на один процент позитивно сказывается на ведении бизнеса законопослушными предпринимателями.

Член Общественной палаты, предприниматель Давид Пилия подчеркнул, что практически весь бизнес в Абхазии связан с Россией, но есть предприятия, которые в своей работе используют товары из Турции. Банковский сектор этой страны сейчас испытывает огромное давление со стороны Запада, поэтому у многих абхазских бизнесменов появились сложности с оплатой товаров, что негативно сказывается на их деятельности. Он добавил, что подобные проблемы возникают и с другими странами.

«Надо быть большим виртуозом, чтобы доставить в Абхазию виноматериал из Молдовы», — сказал Пилия.

Он добавил, что у многих предпринимателей республики нет финансовых запасов, поэтому один из выходов из этой ситуации — отсрочка уплаты налогов на три месяца.

По его мнению, необходимо открыто говорить о торговле с Грузией, которая, несмотря на запрет, ведется уже больше 30 лет.

«Зачем искать лазейки и обманывать? Есть официальная граница, она должна полноценно работать на благо государства. Рано или поздно эти вопросы встанут, поэтому нам надо уже сейчас к этому готовиться», — считает Пилия.

Ректор Сухумского открытого института, доктор экономических наук, профессор Валерий Кварчия уверен, что одним из самых главных направлений должна стать поддержка сельского хозяйства, которое находится в плачевном состоянии.

«Удельный вес сельхозпродукции в ВВП Абхазии всего 5%. Это мизер», — сказал он.

Мерами по развитию сельского хозяйства Кварчия назвал привлечение инвестиций, создание условий для гарантированного сбыта продукции и механизма контроля эффективности использования вложенных средств. Он добавил, что все это необходимо сделать в рамках государственной программы по развитию села.

Заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шатипа рассказала об основных проблемах инвестирования в экономику Абхазии. Среди них — системный кризис в экономике, низкое качество управления, инфраструктурные ограничения, слабая правовая база, низкая доля инвестиций в реальный сектор экономики.

По ее мнению, простого привлечения средств недостаточно, так как существуют определенные риски, связанные с происхождением инвестиций и льготами для крупных инвесторов.

«Все это способно вызвать структурный дисбаланс в экономике страны», — добавила Шатипа.

Заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Бадрик Пилия отметил, что у исполнительной власти существуют недоработки. Например, появляется новая инструкция, но не отменяется старая.

«Я не знаю ни одного случая, когда чиновник за низкую эффективность в своей работе был бы наказан. У нас вообще большая проблема с контролем качества администрирования, а возможности парламента в этой области ограниченные», — завил депутат.

Говоря про инвестиции, Пилия подчеркнул, что освобождение инвесторов на 25 лет от уплаты налогов может ухудшить положение абхазского бизнеса, поэтому рассматривать законопроекты, в которых заложены такие льготы для внешних инвесторов, надо очень внимательно.

Доцент кафедры экономической теории АГУ Анетта Гамисония убеждена в пользе разумного протекционизма.

«Мы не должны стесняться поддерживать собственных производителей», — сказала она.



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