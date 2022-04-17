Наталья МИЧКОВСКАЯ

17 апреля 16:00

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/

Как повлияла на крипторынок война России и Украины? Почему, несмотря на рост спроса в условиях войны, курс биткоина не взлетел выше неба? Каковы перспективы биткоина и других криптовалют и насколько они зависят от продолжения военных действий?

Эти и другие вопросы «КП в Украине» обсудила с аналитиком компании Esperio Александром Болтяном.

Об отношении к криптовалютам центробанков









— Александр, что происходит сегодня с биткоином?

— По состоянию на середину апреля (наш разговор проходил 13.04.2022. – Авт.) стоимость главной криптовалюты колеблется в диапазоне 40 тыс. долларов. Основными драйверами в криптомире являются спрос и предложение, а также вопросы регулирования рынка во всем мире, потенциал развития индустрии и доверие к ресурсам со стороны потребителей. Судя по информационному фону, центральные банки очень озабочены заинтересованностью людей в криптовалютах. В частности, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) и Центробанк России комментируют всю систему с позиции рисков, а не с точки зрения возможностей. При этом США (в частности Майами) и Объединенные Арабские Эмираты (в частности Дубай) активно внедряют платежный метод биткоинами, разрешают компаниям развиваться в этом направлении.

— В чем основная причина неприятия биткоина центробанками?

— Если цитировать дословно, то в России считают, что распространение криптовалют сопряжено со значительными рисками для российской экономики, финансовой стабильности и национальной валюты. По крайней мере, такие комментарии дает денежно-кредитное управление в Москве. Это означает, что там не знают, как справиться с ситуацией.

Центральный банк подтвердил свою жесткую позицию в отношении децентрализованных цифровых валют и регулярно выпускает предупреждения о криптовалютах.

Из годового отчета ЦБ РФ за 2021 год мы знаем, что растущий интерес россиян к криптовалютам, их значительные криптоинвестиции и высокие риски, связанные с криптовалютными операциями, создают потенциальные системные угрозы.

Европейский ЦБ публикует аналогичные тезисы, даже невзирая на то, что криптомир в период войны в Украине активно поддерживает благотворительные платежи. И именно в странах ЕС сконцентрировано большинство украинцев, которые были вынуждены уехать из страны и сейчас хотят оказывать финансовую помощь своей армии.

О стоимости биткоина

— Биткоин переживал и взлеты, и падения, но сейчас его активность поубавилась…

Александр Болтян: Центральные банки очень озабочены заинтересованностью людей в криптовалютах. В частности, ЕЦБ и Центробанк России комментируют всю систему с позиции рисков.

— Сейчас биткоин действительно активно не растет, так как люди все чаще пробуют новые криптоактивы и ETF (ценные бумаги, которые свободно торгуются на бирже. – Авт.). На сегодня в криптомире уже сформированы определенные тактики распределения инвестиций, которые можно оценить как неспособность понять, что именно подорожает, а что — нет.

Поэтому основная тактика заключается в том, чтобы распределить всю сумму денег в разные монеты, что дает возможность получить прибыль хоть по какому-то активу. Никаких гарантий, конечно, нет, но шансы на прибыль увеличиваются. Поэтому спрос на биткоин и не растет в разы.

— На днях появилась новость, что доход bitcoin-майнеров вырос впервые за пять месяцев и составил около 1,2 млрд долларов. Означает ли это, что выигрывают и держатели биткоинов?

— С начала текущего года стоимость биткоина достигала уровня 48 тысяч долларов за монету, это было 28 марта 2022 года. До этого доходы майнеров падали четыре месяца подряд. Получается, что благодаря волне покупок биткоина и достижению уровня цены, которой не было с декабря 2021 года, динамика падения доходности майнеров сменилась на динамику роста.

Однако при этом доход еthereum-майнеров продолжил тренд на снижение, и здесь за месяц поступления упали на 9%. То есть говорить о том, что индустрия готовится к прыжку и доходность будет расти, не приходится.

— Приходят ли на крипторынок новые игроки?

— Надо понимать, что новые пользователи криптовалют – это те, кому нужно разово завести и вывести деньги любым возможным способом. Новых игроков, майнеров, на рынок поступать не будет. Биткоинов становится все меньше, оборудование дорогое, инфляционная динамика и потенциал инфляции в мире высокие, регулирование ужесточается. Заниматься этим бизнесом невыгодно, поэтому в индустрии идет переориентация на другие продукты.

То есть можно сказать, что сейчас меньшее количество людей будет зарабатывать от майнинга.

О влиянии войны

— Как повлияла на курс биткоина война России и Украины?

— Несмотря на рост спроса на криптовалюты в мире в связи с потребностью перевозить деньги новыми платежными методами, мы видим, что цена биткоина не растет. Это закономерно, так как держатели криптовалют покупают ее, выводят деньги, обналичивают в валюту той страны, где они находятся, — и все. Активных пользователей в индустрии будет немного. Времена, когда мы будем платить криптовалютой за коммуналку, пока не наступили.

— Как война повлияла на отношение к биткоину?

— В период войны многим пришлось довериться криптовалюте, даже если ранее считали это ненужным инструментом. Банковский мировой сектор вызывает гораздо меньше доверия из-за высокой политической заинтересованности. В результате сегодня многие готовы рискнуть и в случае хакерской атаки вообще остаться без денег. Напомню, что криптовалюты ничем не подкреплены и никем не гарантирован их возврат в случае воровства с криптокошелька.

— Где спрос на криптовалюту в связи с войной вырос больше – в России или Украине?

— Спрос растет по всему миру, так как компании международного уровня сотрудничали с IT-разработчиками, маркетологами, дизайнерами из этих стран на условиях фриланса. Или даже держали офис в Украине, России, Беларуси. Сейчас все эти компании столкнулись с проблемой оплаты услуг специалистов из-за границы.

Александр Болтян: Новые пользователи криптовалют – это те, кому нужно разово завести и вывести деньги любым возможным способом.

Получается, что спрос на биткоин вырос не только в Украине и России, но и в Европе, США.

Официальных данных ни у кого нет, поэтому и пытаются вводить регулирование. По некоторым оценкам, объем криптовалютных транзакций, совершенных резидентами России, в прошлом году достиг 5 миллиардов долларов. Регулятор признал, что россияне активно торгуют на биржах цифровых активов, и их страна входит в число мировых лидеров по объему добычи цифровых монет. Но все мы знаем, что Украина уже давно лидирует по криптовалютным транзакциям. То есть цифры в нашей стране еще выше, но их никто не знает.

— И, наконец, вопрос, который неоднократно поднимался в последнее время и волнует очень многих: спасет ли биткоин Россию от санкций?

— Нет, биткоин Россию от санкций не спасет. Политический выход России после войны в Украине – это Азиатский союз. Но Китай не поддерживает криптовалюты. Соответственно всем тем, кто сейчас еще получает деньги в крипте из-за границы, нужно понимать: скоро этот вариант платежей также будет исключен из возможных и будет являться преступлением на территории РФ.

— Каковы перспективы биткоина и других криптовалют и насколько они зависят от продолжения военных действий?

— Перспективы криптовалют таковы, что цены будут колебаться в небольших диапазонах без значительного роста. Мировая экономика перестраивается на новый лад. Место криптовалютам держат, но не лидирующее. Рекордные темпы инфляции будут способствовать росту бедности во всем мире, а те, кто захотят заработать на спекулятивных колебаниях цен криптовалют без образования и опыта, скорее всего, будут терять в 95% случаев – такова статистика. ​

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Как купить биткоины

Но, если все же вы решились купить криптовалюту в Украине, Александр Болтян предлагает рассмотреть три варианта:

Во-первых, купить биткоин можно за наличные на BTCU.biz путем онлайн активации ваучера. Приобрести ваучер можно через терминалы iBox.

Для этого в меню iBox найдите раздел «электронные деньги», услуга BTCU.biz, введите свой телефонный номер и получите чек с кодом. После активации кода деньги будут зачислены на ваш счет. Дальнейший обмен гривны на bitcoin осуществляется в том же сервисе, а курс устанавливается на момент внесения наличных в терминал.

Во-вторых, купить биткоин можно через мобильное приложение – например, Binance.

В-третьих, купить крипту можно на бирже. Наиболее популярными площадками купли-продажи bitcoin в Украине являются: Kuna, BTC Trade, мобильный кошелек Bitxfy, агрегатор Best Change, платформы LocalBitcoins и CoinMama, а также биткоин-обменники UkrCash, E-BTC, Let’sPay и Bitcoin24.​

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