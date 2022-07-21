Центральный банк Украины в четверг девальвировал гривну на 25% по отношению к доллару США из-за последствий военного конфликта с Россией.

Украинские банкноты номиналом 500 гривен и банкнота номиналом 100 долларов США показаны на этой иллюстрации, сделанной в Киеве, Украина, 31 октября 2016 года. REUTERS/Валентин Огиренко

В нем говорилось, что он установил новый курс гривны на уровне 36,5686 за доллар.

В заявлении банка говорится, что он действовал «ввиду изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам».

Банк также заявил, что девальвация будет способствовать «конкурентоспособности украинских производителей … и поддерживать стабильность экономики в условиях военного времени».

Девальвация произошла на следующий день после того, как Украина попросила своих кредиторов заморозить выплаты по своим международным облигациям на два года в попытке сосредоточить свои иссякающие финансовые ресурсы на противодействии России.

По данным Всемирного банка, на конец 2020 года непогашенный внешний долг Украины составлял 130 миллиардов долларов.

Украина выделила почти 20 миллиардов долларов на международные облигации, деноминированные в долларах и евро, со сроком погашения с 2022 по 2030 год, которые будут подлежать замораживанию долга.

Из-за последствий военного конфликта ожидается, что экономика Украины сократится в диапазоне 35-45% в 2022 году.

По материалам Thomson Reuters

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