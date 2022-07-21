Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 июля, выступил на Четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате.

Ниже приводим полный текст выступления главы государства.

(орфография и пунктуация в пресс-релизе сохранены, — прим.ред.)

«В этом и следующем году мы отмечаем тридцатилетие установления дипломатических отношений. За прошедшие столетия прочной дружбы и гармоничного сосуществования наших пяти братских народов, мы вместе выдержали все перипетии истории, и сегодня значимся на политической карте мира как независимые, суверенные государства.

Именно наши древние народы, сквозь века неся в себе уникальную цивилизацию, сегодня олицетворяют Центральную Азию. Это общее достояние, которым мы гордимся!

Историческая миссия перед нами видится в том, чтобы сохранить целостность и безопасность, обеспечить развитие и процветание наших стран и народов. К счастью, наш регион самодостаточен и многообразен в плане возможностей и ресурсов для реализации такой важной миссии.

Кыргызстан поддерживает формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, который является проводником общерегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в международных делах.

Считаю, что в нынешних кризисных условиях международных отношений, наши страны будут еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене.

К сожалению, международная обстановка не вселяет оптимизма, как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики.

Сегодня перед государствами Центральной Азии сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, появились их новые гибридные формы.

В этой связи не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность в Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане. К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной и непредсказуемой.

По нашему мнению, приход к власти талибов и сформированное им правительство- это суровая реальность и нам необходимо выработать совместную линию поведения в данном направлении, в том числе приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития.

В данном контексте хотел бы отметить стремление Кыргызстана к тесному взаимодействию со странами региона ЦА в данном направлении как на двусторонней основе, так и в рамках участия в международных и региональных диалоговых площадках.

Хотел бы также сообщить вам, что мы поддерживаем контакты с правительством Афганистана по текущим вопросам двустороннего сотрудничества. Наше посольство там продолжает функционировать. В прошлом году мы доставили гуманитарный груз в Кабул и Афганский Бадахшан. Провели ряд встреч с руководством Афганистана, в ходе которых мы выразили нашу обеспокоенность по ряду вопросов региональной безопасности и сотрудничества, а также важности в интересах народа Афганистана создание инклюзивного правительства.

Надеюсь, мы согласованно будем двигаться по афганской проблеме, активно взаимодействовать между собой, особенно с ООН и странами региона в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, оказывать афганскому народу необходимую гуманитарную и экономическую помощь, содействовать его борьбе с международным терроризмом, наркотиками и в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, на принципах невмешательства во внутренние дела. Кыргызстан со своей стороны готов активно содействовать этому процессу.

Уважаемые главы государств,

Трагические события в регионе вывели на первый план вопросы обеспечения безопасности от деструктивных сил, в том числе внешних, привлекающих на свою сторону религиозных фанатиков и криминалитет.

Со своей стороны, Кыргызстан полностью поддерживает решительные и мудрые действия руководства соседних стран по наведению конституционного порядка и общественно-политической стабильности.

Больше нельзя допустить подобных кризисов безопасности, созданных по надуманным социально-экономическим, межэтническим, религиозным и другим мотивам. Призываю к объединению взаимных усилий в этом направлении.

Наконец, общая безопасность, стабильность и благополучие зависят от атмосферы отношений между государствами региона. В настоящее время продолжается работа по делимитации государственной границы Кыргызстана с братскими Узбекистаном и Таджикистаном.

Хочу подтвердить нашу политическую волю завершить переговорный процесс во взаимовыгодном ключе с тем, чтобы превратить эти границы в открытые мосты мира, дружбы и доверия, а саму Ферганскую долину – в подлинный оазис Центральной Азии.

Уважаемые коллеги,

Мировая экономика, не успевшая ещё полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности.

В таких кризисных условиях вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности требуют от нас приоритетного внимания и скоординированной деятельности.

Из-за нарушения глобальных торговых цепочек и вводимых экспортных ограничений на товары и сырье, считаю, что нашим странам вполне под силу обеспечить себя продовольствием, учитывая мощности и резервы аграрной и пищеперерабатывающей индустрий.

Мы выступаем за расширенное сотрудничество по всем направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и аграрное развитие в регионе.

Одним из таких направлений являются водные ресурсы, объемы которых из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии.

В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накопления и сохранения водных ресурсов. Вновь предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможность и заинтересованность из расчёта на несколько лет вперёд накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья.

Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами.

Кыргызстан также выступает за расширенное сотрудничество в гидроэнергетической сфере с целью повысить энергетическую самодостаточность и безопасность стран Центральной Азии.

Мы приветствуем инвестиционное участие Казахстана и Узбекистана в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане. Следует отметить, что имевшая место весной текущего года авария показала уязвимость, в связи с чем необходимо укреплять защищенность Единой энергетической системы Центральной Азии.

Уважаемые главы государств,

По экспертным прогнозам, мировой экономический «центр тяжести» постепенно смещается в сторону Азии, в связи с чем для нашего региона открываются новые возможности, в том числе для развития “зеленой”, цифровой и креативной отраслей экономики.

За последние десять лет в Центральной Азии наблюдаются динамичные темпы экономического роста и прироста валового продукта. В 2021 году суммарная доля ВВП превысила триста млрд долларов США.

Считаю, что драйвером роста в Центральной Азии являются свободная торговля и инвестиции, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры и цифровизация. Сегодня уже есть позитивные примеры взаимовыгодного сотрудничества в этих отраслях.

Активизации торговли будут способствовать созданные центры приграничной торговли на границе Казахстана и Узбекистана, а также индустриальный торгово-логистический центр вблизи кыргызско-казахстанской границы.

Чрезвычайно важным является полностью снять препятствующие свободной торговле тарифные и нетарифные барьеры, включая необоснованные задержки грузов на границах. Надеюсь, что инструменты цифровизации помогут решить накопившиеся вопросы.

Учитывая, что наши страны не имеют выхода к морю, необходимо предпринимать усилия по улучшению транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего, с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также подключения к мировым транспортным узлам и коридорам.

Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров в предстоящие десятилетия может трансформировать Центральную Азию в перекресток новых торговых путей, который по значимости не будет уступать историческому Шелковому пути.

Важным проектом является строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, успешная реализация которого в значительной мере повысит международный торгово-инвестиционный и транзитный потенциал Центральной Азии. Находясь на берегу Иссык-Куля не могу обойти вниманием вопросы сотрудничества в сфере туризма. Центральная Азия на пути Великого трансконтинентального пути как магнит притягивает туристов со всего мира.

Кыргызстан предлагает совместную организацию специализированных туристических маршрутов, введение послаблений при пересечении общих границ туристами, образование информационных центров с базой данных о туристических возможностях каждой из стран региона, а также проведение общих туристических выставок и ярмарок, выпуск общих рекламных материалов.

Уважаемые коллеги,

Глубокие исторические традиции добрососедства между нашими народами являются хорошей предпосылкой для позиционирования Центральной Азии как единого культурно-гуманитарного пространства. Связи между нашими гражданами, творческими коллективами, научными кругами, не имеют границ.

Принимая во внимание духовную близость наших стран, мы предлагаем создать общий Центрально-Азиатский телеканал и подготовить серию телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, цикла образовательных теле-радиопередач по истории и самобытности наших народов.

Центральная Азия – это молодой, с точки зрения демографии, регион.

Молодые люди, проживающие в наших странах, станут локомотивом будущего процветания нашего региона. Нам необходимо проведение мероприятий по поддержке молодых талантов во всех областях: экономике, культуре, инновациях. Мы считаем важным инвестировать в нашу молодежь, в их образование, подготовку высококлассных специалистов, в том числе и в новых «цифровых» направлениях, в области креативной индустрии.

Уважаемые главы государств,

Сегодня мы подпишем Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Уверен, что этот важный документ окажет положительное влияние на процессы дальнейшего сближения стран нашего региона и консолидацию совместных усилий в преодолении возникающих вызовов и угроз современности. Это исторический момент, и надеюсь, что данный Договор станет надежной основой для всеобщего процветания на пространстве Центральной Азии».

Пресс-служба президента

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