БАКУ /Trend/ — В условиях нынешнего энергетического кризиса, с
которым сталкивается ЕС, Азербайджан выступает в качестве надежного
поставщика энергоресурсов.
Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend член комитета по транспорту и туризму
Европарламента Томас Пареба.
«ЕС совершил много ошибок, оказавшись в полной зависимости от
российских энергоносителей, и теперь пришло время изменить
ситуацию. Азербайджан — отличный выбор в качестве надежного
партнера. Польша, к счастью, предвидела ситуацию, с которой
столкнулся ЕС. В 2015 году мы приступили к строительству новых
трубопроводов для сжиженного природного газа, в основном из Дании и
Норвегии. Мы также построили газопорт. Сегодня Польша —
единственная страна в ЕС, полностью независимая от поставок из
России. Так что это хороший пример диверсификации поставок.
Получение газа из Азербайджана — это абсолютно уникальная
возможность. Имея «Южный газовый коридор», мы можем легко соединить
Польшу как с нашим Балтийским трубопроводом, так и с газовым
портом», — сказал Пареба.
Депутат отметил, что он как президент аналитического центра New
Direction планирует обсудить этот вопрос с Азербайджанским центром
анализа международных отношений (AIR Center).
По словам парламентария, ЕС также решительно поддерживает усилия
Азербайджана по развитию сектора ВИЭ.
Сфера возобновляемых источников энергии, в частности, солнечная
и ветровая энергетика, является очень популярной отраслью
производства в Польше, отметил он.
Депутат подчеркнул, что в Азербайджане его впечатлили масштабы
инноваций и разработок в этой сфере.
«Я впервые в Баку и действительно впечатлен тем, как развивается
Азербайджан и его столица. Это многообещающий путь. Баку также
очень дорог моему сердцу. Позвольте мне напомнить о наследии
польских архитекторов в развитии Баку. Такие архитекторы, как
Казимеж Скоревич, Юзеф Плошко и Евгений Скибинский, оставили свой
след в проектировании красивых зданий в Баку. Кроме того, есть
роман польского писателя Стефана Жеромского под названием «Грядущая
весна». В нем рассказывается история молодого поляка, который
находит в Баку спокойную жизнь. Польско-азербайджанские отношения
на протяжении многих лет продолжают оставаться тесными и
дружественными», — сказал Пареба.
Он также рассказал о своем посещении Карабаха.
«Я был потрясен, когда увидел масштабы разрушений в Карабахе.
Армянское присутствие на протяжении 30 лет превратило Карабах в
регион-«призрак» с разрушенными домами, городами и селами. Самая
удручающая проблема — это миллионы установленных там мин, которые
еще больше усложняют восстановительные работы. Я думаю, что каждый
должен своими глазами увидеть масштабы совершенных армянами
разрушений. Лично для меня это был очень эмоциональный визит, так
как Польша точно так же была полностью разрушена в результате
Второй мировой войны», — сказал Пареба.
По словам депутата, было много оптимистичных и обнадеживающих
переговоров с представителями правительства Азербайджана
относительно планов и идей по восстановлению Карабаха.
«Например, существует много возможностей для развития
транспортного сообщения. Я посетил недавно построенный аэропорт в
Физули и ознакомился с проектами двух других аэропортов в Карабахе.
Действительно, впечатляет, как быстро эти проекты воплощаются в
жизнь», — сказал Пареба.
Депутат также отметил, что транспортное сообщение имеет решающее
значение с точки зрения восстановления Карабаха, а также для
Азербайджана в целом.
«Азербайджан, в частности, через Зангезурский коридор, мог бы
подключиться к трассе Via Carpatia. Это сеть автомобильных дорог,
соединяющая Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию,
Грецию и Турцию, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2025
году. Это создаст возможность для соединения Азербайджана с Европой
посредством альтернативной автодороги», — сказал Пареба.
Депутат отметил, что Азербайджан является для Польши очень
важным деловым партнером.
«Азербайджан уникален с точки зрения наличия органических
продуктов питания, в отличие от ЕС. Если Азербайджану удастся
сохранить продукты питания, не содержащие ГМО, то он станет очень
ценным партнером не только для Польши, но и для всей Европы.
Азербайджанские органические продукты питания могут поставляться в
Европу. Также важно обмениваться опытом, знаниями и ноу-хау между
Польшей и Азербайджаном. Кроме того, Польша может предложить свои
современные технологии в этой сфере», — сказал он.
По словам парламентария, электронная коммерция также является
перспективным сектором для польских компаний в Азербайджане.
«Я целиком и полностью поддерживаю азербайджано-польское
сотрудничество в сфере образования. Партнерство между
азербайджанскими и польскими университетами может быть более
прочным, и я буду поощрять своих коллег поднимать этот вопрос.
Важно работать для налаживания контактов между людьми с учетом
культурных различий. Сектор туризма также очень важен в этом
отношении. С запуском польской авиакомпанией LOT прямых рейсов из
Варшавы в Баку это сотрудничество будет расширяться», — сказал
Пареба.
«В целом сегодня для нас это прекрасный момент, чтобы укрепить
наше сотрудничество. Как польский парламентарий я приложу усилия
для укрепления сотрудничества между польским и азербайджанским
бизнесом. Между нашими правительствами уже существует постоянный
контакт. Азербайджан является очень важным партнером для Польши, и
нет никаких сомнений в том, что лояльное сотрудничество станет
беспроигрышной политикой для обеих сторон», — заключил он.
Twitter: @mariiiakhm