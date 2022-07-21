БАКУ /Trend/ — В условиях нынешнего энергетического кризиса, с

которым сталкивается ЕС, Азербайджан выступает в качестве надежного

поставщика энергоресурсов.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend член комитета по транспорту и туризму

Европарламента Томас Пареба.

«ЕС совершил много ошибок, оказавшись в полной зависимости от

российских энергоносителей, и теперь пришло время изменить

ситуацию. Азербайджан — отличный выбор в качестве надежного

партнера. Польша, к счастью, предвидела ситуацию, с которой

столкнулся ЕС. В 2015 году мы приступили к строительству новых

трубопроводов для сжиженного природного газа, в основном из Дании и

Норвегии. Мы также построили газопорт. Сегодня Польша —

единственная страна в ЕС, полностью независимая от поставок из

России. Так что это хороший пример диверсификации поставок.

Получение газа из Азербайджана — это абсолютно уникальная

возможность. Имея «Южный газовый коридор», мы можем легко соединить

Польшу как с нашим Балтийским трубопроводом, так и с газовым

портом», — сказал Пареба.

Депутат отметил, что он как президент аналитического центра New

Direction планирует обсудить этот вопрос с Азербайджанским центром

анализа международных отношений (AIR Center).

По словам парламентария, ЕС также решительно поддерживает усилия

Азербайджана по развитию сектора ВИЭ.

Сфера возобновляемых источников энергии, в частности, солнечная

и ветровая энергетика, является очень популярной отраслью

производства в Польше, отметил он.

Депутат подчеркнул, что в Азербайджане его впечатлили масштабы

инноваций и разработок в этой сфере.

«Я впервые в Баку и действительно впечатлен тем, как развивается

Азербайджан и его столица. Это многообещающий путь. Баку также

очень дорог моему сердцу. Позвольте мне напомнить о наследии

польских архитекторов в развитии Баку. Такие архитекторы, как

Казимеж Скоревич, Юзеф Плошко и Евгений Скибинский, оставили свой

след в проектировании красивых зданий в Баку. Кроме того, есть

роман польского писателя Стефана Жеромского под названием «Грядущая

весна». В нем рассказывается история молодого поляка, который

находит в Баку спокойную жизнь. Польско-азербайджанские отношения

на протяжении многих лет продолжают оставаться тесными и

дружественными», — сказал Пареба.

Он также рассказал о своем посещении Карабаха.

«Я был потрясен, когда увидел масштабы разрушений в Карабахе.

Армянское присутствие на протяжении 30 лет превратило Карабах в

регион-«призрак» с разрушенными домами, городами и селами. Самая

удручающая проблема — это миллионы установленных там мин, которые

еще больше усложняют восстановительные работы. Я думаю, что каждый

должен своими глазами увидеть масштабы совершенных армянами

разрушений. Лично для меня это был очень эмоциональный визит, так

как Польша точно так же была полностью разрушена в результате

Второй мировой войны», — сказал Пареба.

По словам депутата, было много оптимистичных и обнадеживающих

переговоров с представителями правительства Азербайджана

относительно планов и идей по восстановлению Карабаха.

«Например, существует много возможностей для развития

транспортного сообщения. Я посетил недавно построенный аэропорт в

Физули и ознакомился с проектами двух других аэропортов в Карабахе.

Действительно, впечатляет, как быстро эти проекты воплощаются в

жизнь», — сказал Пареба.

Депутат также отметил, что транспортное сообщение имеет решающее

значение с точки зрения восстановления Карабаха, а также для

Азербайджана в целом.

«Азербайджан, в частности, через Зангезурский коридор, мог бы

подключиться к трассе Via Carpatia. Это сеть автомобильных дорог,

соединяющая Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию,

Грецию и Турцию, которую планируется ввести в эксплуатацию к 2025

году. Это создаст возможность для соединения Азербайджана с Европой

посредством альтернативной автодороги», — сказал Пареба.

Депутат отметил, что Азербайджан является для Польши очень

важным деловым партнером.

«Азербайджан уникален с точки зрения наличия органических

продуктов питания, в отличие от ЕС. Если Азербайджану удастся

сохранить продукты питания, не содержащие ГМО, то он станет очень

ценным партнером не только для Польши, но и для всей Европы.

Азербайджанские органические продукты питания могут поставляться в

Европу. Также важно обмениваться опытом, знаниями и ноу-хау между

Польшей и Азербайджаном. Кроме того, Польша может предложить свои

современные технологии в этой сфере», — сказал он.

По словам парламентария, электронная коммерция также является

перспективным сектором для польских компаний в Азербайджане.

«Я целиком и полностью поддерживаю азербайджано-польское

сотрудничество в сфере образования. Партнерство между

азербайджанскими и польскими университетами может быть более

прочным, и я буду поощрять своих коллег поднимать этот вопрос.

Важно работать для налаживания контактов между людьми с учетом

культурных различий. Сектор туризма также очень важен в этом

отношении. С запуском польской авиакомпанией LOT прямых рейсов из

Варшавы в Баку это сотрудничество будет расширяться», — сказал

Пареба.

«В целом сегодня для нас это прекрасный момент, чтобы укрепить

наше сотрудничество. Как польский парламентарий я приложу усилия

для укрепления сотрудничества между польским и азербайджанским

бизнесом. Между нашими правительствами уже существует постоянный

контакт. Азербайджан является очень важным партнером для Польши, и

нет никаких сомнений в том, что лояльное сотрудничество станет

беспроигрышной политикой для обеих сторон», — заключил он.

Twitter: @mariiiakhm