Максимальная ставка по годовым гривневым депозитам застыла на 18,25%. Зато начали расти доходности по 3-месячным вкладам. Доходность депозитов на 6 месяцев подняли 3 банка, а проценты по сбережениям на 3 месяца выросли в 5 финучреждениях.

В Украине продлят «налоговую амнистию» до 1 марта

Учитывая войну, действие «налоговой амнистии» будет продлено на полгода — до 1 марта 2023 года. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета В Р по налоговой политике Ярослав Железняк.

Банкам разрешили продавать больше наличной валюты

НБУ с 27 июля разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину купленной у украинцев с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

Украина готова помочь Европе и заместить 6 млрд кубометров российского газа

Несмотря на войну, Украина смогла сохранить стабильность энергетической системы и продолжила обеспечивать транзит газа. Украина также готова помочь европейским странам уже этой зимой в повышении надежности газоснабжения и способствовать замещению российского газа. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В Черном море возобновили работу три украинских порта

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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