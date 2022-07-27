Белоруссия в 2022 году планирует нарастить экспорт продовольственных продуктов до $ 7,8 млрд. Об этом сегодня, 27 июля, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Игорь Брыло.

«По итогам пяти месяцев у нас достаточно неплохие цифры — темп роста в стоимостном выражении 114% к уровню аналогичного периода прошлого года. Мы реализовали нашу продукцию более чем в 100 стран мира на сумму $ 2,8 млрд. Стоит задача достичь цифры $ 7,8 млрд по итогам года. Прибавить к уровню прошлого года надо будет более $ 1 млрд», — сказал он.

По его словам, сейчас складывается достаточно неплохая конъюнктура цен на рынках сбыта белорусской продукции.

«Основным рынком у нас остается РФ: она занимает около 70%, мы планируем увеличить этот процент до конца года, так как достаточно неплохой ценовой фактор. По странам СНГ у нас сохраняется порядка 10% в общем экспортном каравае», — отметил белорусский министр.

При этом Брыло сообщил, что существенный темп роста экспорта наблюдается в страны дальней дуги — практически 167%. Увеличены поставки в Китай и другие страны Азии и Океании, Африки.

«Диверсификация экспорта белорусской продукции, конечно, очень важный аспект в экономике АПК. Наша продукция узнаваема, конкурентоспособна, на складах практически остатков нет», — сказал Игорь Брыло.

Напомним, Белоруссия находится под жесткими санкциями Запада. В этой связи Минск ищет любые возможности сохранить свой экспорт. Поставки продовольствия на внешние рынки рассматриваются в Минске как один из способов пополнения казны в условиях санкционного давления.