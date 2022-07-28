Как казахстанцы, которые хотят принять участие в IPO, смогут получать свои дивиденды?

Напомним, в этом году на двух локальных биржах разместят акции компании «Казмунайгаз» , передает корреспондент «Хабар 24».

Выплата доходов зависит от нескольких факторов. К ним относятся результаты деятельности организации и решения её акционеров. Если они посчитают нужным, то дивиденды могут выплачиваться не ежегодно.

ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ IPO «КАЗМУНАЙГАЗА» НЕТ

Высокие цены на нефть являются благоприятным фактором для первичного размещения на локальном рынке акций «КазМунайГаза» в этом году. В компании не видят неблагоприятных факторов, которые бы препятствовали её выходу на IPO. В пресс-службе фонда «Самрук-Казына» отметили, что у неё стабильные финансовые и производственные показатели. Также, в распоряжении диверсифицированный портфель активов. Во второй половине августа на Казахстанской фондовой бирже планируют начинать обучение. Казахстанцам расскажут, как устроен финансовый рынок и, что необходимо для покупки акций «Казмунайгаза». Команда AIX, в свою очередь, подготовила к первичному размещению приложение «Табыс». Его пользователям для участия в IPO не нужно открывать счёт у брокера, то есть они смогут сделать это напрямую через подписку на сервис.

ДЕПОЗИТ В БАНКЕ И АКЦИИ: В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?

Покупка акций, и речь идёт не только об IPO, может принести гораздо больший доход по сравнению с банковскими депозитами. Но, в то же время, такие вложении намного рискованнее. Доходность по ценным бумагам на фондовом рынке не может быть гарантирована. Каждый инвестор должен принимать решение самостоятельно, учитывая все обстоятельства и риски. На обычных депозитах вкладчик точно знает, на какое время передаёт деньги в банк и затем получает полагающуюся ему по договору прибыль. Срок инвестиций в акции не имеет ограничений и определяется инвестором. Ещё одно различие — размещение на депозите предполагает только один способ получения дохода. Это вознаграждение согласно процентной ставке. Доходы по ценным бумагам можно получать, как в виде дивидендов, оставаясь их владельцем, так и в виде прироста стоимости акций при их продаже. Начинающим инвесторам стоит помнить и об убытках. В случае неблагоприятных условий цены на акции могут опуститься ниже той суммы, за счёт которой их приобрели.

МВФ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Темпы роста мировой экономики к концу этого года замедлятся до 3,2%. Новый прогноз Международного валютного фонда вышел менее позитивным, чем апрельский отчёт. Уровень мирового ВВП в нём на 0,4 процентных пункта ниже. Ослабленные пандемией государства, в этом году столкнулись с новыми вызовами, отмечают аналитики МВФ. Фонд, в первую очередь, в новом отчёте уделяет внимание инфляции, особенно в США и крупных европейских странах. Также, среди главных причин: значительное замедление экономической активности в Китае и ситуация в Украине. Не исключает МВФ и более пессимистичного сценария. В этом случае мировая экономика в конце этого года вырастет только на 2,6%.

КНР КРИЗИС НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ

Из-за спада на рынке недвижимости Китая дешевеет железная руда. На долю страны приходится около половины мирового производства металла, ключевым компонентом которого она является. При этом до 40% спроса на сталь обеспечивает именно строительный сектор. Но в этом году в Китае стали возводить меньше новых домов. К тому же, несколько крупных застройщиков в стране не могут завершить объекты из-за проблем с ликвидностью. В ответ на это жители 50 городов отказываются выплачивать свои ипотечные кредиты. Аналитики Goldman Sachs предупреждают, из-за развернувшейся ситуации рынок железной руды выйдет в профицит и цены на неё могут снизиться до 100 долларов за тонну. Стоимость арматуры уже с начала мая упала на 20%. Год назад цены на железную руду достигли рекордного уровня — больше 230 долларов за тонну. Спрос вырос на фоне глобального восстановления после пандемии.

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