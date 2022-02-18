Соединенные Штаты Америки добавили китайскую платформу для обмена сообщениями WeChat и онлайн-маркет AliExpress в свой список пиратских рынков, способствующих распространению поддельной продукции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Офиса торгового представителя США.

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Что известно

«AliExpress, принадлежащий Alibaba и WeChat, принадлежащий Tencent, — это «два крупных китайских онлайн-рынка, которые способствуют значительному подделыванию торговых марок», — говорится в сообщении.

В целом по итогам прошлого года в список торгового представительства США попали 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков, которые, по словам регулятора, принимают непосредственное участие или способствуют подделке продукции различных товарных знаков и нарушают авторские права.

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Напомним

Американское ведомство ежегодно публикует список пиратских рынков начиная с 2011 года.

Главная цель — «повысить осведомленность общественности, помочь представителям рынка и правительствам расставить приоритеты в усилиях по обеспечению и соблюдению прав интеллектуальной собственности, защищаемых американскими предприятиями и их работниками».

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