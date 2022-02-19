Украина ведет переговоры со странами G7 и ЕС по созданию механизма предоставления Украине специальных прав заимствований, выпущенных Международным валютным фондом. Об этом в интервью Reuters заявил Министр финансов Сергей Марченко, сообщает Экономическая правда.

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«Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента по перераспределению СДР, ранее полученных этими странами, для поддержания финансовой стабильности Украины», — сказал Марченко.

По его словам, это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с РФ. В правительстве ожидают, что Конгресс США должен одобрить решение о предоставлении Украине суверенной кредитной гарантии на сумму до $1 млрд.

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По словам министра, правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом Е С (в целом объем программы составляет 1,2 млрд евро) и кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов в марте этого года. .

Украина также ведет переговоры с Японией о финансовой поддержке, добавил он.

«Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности», — резюмировал Марченко.

Напомним

Украина ведет активные переговоры по получению финансовой поддержки от союзников. По данным СМИ, в целом существуют политические договоренности о привлечении $6,8 млрд.

16 февраля Европейский парламент проголосовал за предложение выделить Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи. Льготный кредит в рамках помощи разделят на два транша, 600 млн евро каждый.

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Первую часть Украина получит, как только решение утвердит Совет Европы, а ЕС и Украина одобрят Меморандум о взаимопонимании.

В документе определят структурные реформы, выполнение которых необходимо для получения второй части помощи.

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