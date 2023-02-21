Из каждого правила есть исключение. Вот почему даже в то время, когда электронная коммерция в Чешской Республике переживает беспрецедентный спад, один сегмент продолжает расти — интернет-магазины, предлагающие экологически чистые продукты и деятельность.

Слово «»устойчивость» стало нарицательным. Все об этом говорят, все к этому обращаются, но что такое устойчивое развитие на самом деле? Не многие могут сказать вам об этом. Для многих интернет-магазинов было удивительно, что они сами не знают, что это такое в деталях», — говорит Маркета Чалоупкова, руководитель совместного проекта системы сравнения цен Heureka, Komerční banka и Visa.

Цель проекта? Первыми в Чешской Республике присвоить электронным магазинам полный рейтинг устойчивости. Чалоупкова возглавляет проект от Heureka и использует данные, чтобы показать, что этот критерий дает очень практичный ответ в цифрах.

«Из внутренних данных мы знаем, что в отличие от общего спада электронной коммерции в 2022 году, который составил около 12 процентов, устойчивые интернет-магазины были очень успешны и росли», — говорит она. За первые 9 месяцев прошлого года их рост составил в среднем 10%».

«Мы также знаем, что более 16 процентов покупателей стали больше обращать внимание на чешское происхождение и замечать устойчивое и ответственное поведение», — добавляет Чалоупкова. Выборка уже достигла своего размера — около тысячи интернет-магазинов подали заявку на получение символа «зеленого билета», и около 200 из них его получили.

«Мы исторически сотрудничаем с Komerční banka и Visa и хотели создать более комплексную оценку в этой области. Существует множество различных сертификатов, но только в области продуктов, а устойчивое развитие не равно продукту, — отмечает Чалоупкова.

Поскольку их интересовал весь спектр, они пригласили Ассоциацию корпоративной социальной ответственности, которую они считают высшим экспертом в области устойчивого развития в стране. Обязательная анкета состоит из шестидесяти вопросов и охватывает все важные области: от продукта, упаковки и транспорта до двух других букв знаменитого ярлыка ESG, то есть Social and Governance.

Результат — это взгляд в будущее, которое приближается быстрее, чем думают многие бизнесмены и бизнесвумен, причем не только в Чешской Республике. «На основании европейских директив все это скоро станет стандартом, и никто не сможет избежать этого», — напоминает Чалоупкова. «Мы хотим помочь интернет-магазинам начать свой бизнес в соответствии с принципами устойчивого развития, чтобы они не были шокированы. И мы стараемся их просвещать».

Конкретным примером являются хорошо известные бумажные листовки и другие рекламные материалы, которые прилагаются к купленным товарам. Они означают мгновенное снижение баллов в рейтингах.

«Кроме того, подход компании к энергетике, ее отношения с поставщиками, знание всей логистической цепочки, отношения с сотрудниками, партнерами… Это уже отражает весь ESG», — добавляет представитель Heureka.

Они также строги из-за другого часто упоминаемого термина — greenwashing, то есть «окрашивание» компании в зеленый цвет на основе провозглашений без реального устойчивого эффекта. По этой причине результаты будут оцениваться через год, и присвоенный статус необходимо будет отстаивать. В то же время, интернет-магазины, не добившиеся успеха, имеют возможность запросить новую оценку каждый квартал.

«Безусловно, недостаточно заполнить анкету и все», — говорит Чалоупкова. «Мы часто требуем дополнительную информацию. Есть ли у вас этический кодекс? Тогда мы хотим его увидеть. Работаете ли вы с населением? Предоставьте нам доказательства. И наоборот, если мы получаем внешнюю информацию о том, что что-то не соответствует ответам, мы сами это проверяем, — говорит он.

Мы не хотим никого демотивировать, а скорее поддержать.

Поэтому в самом начале мы запустили процесс под названием «тайный покупатель», то есть покупали у самих спонсоров, чтобы проверить реальность. Например, неназванный винный магазин утверждал, что отправляет бутылки в экологичной упаковке, что не совсем стандартно для стеклянной посуды — и оказалось, что он еще и преувеличивает.

«В то же время, мы все еще говорим о бизнесе, который, по логике, должен быть в минусе, поэтому мы учитываем многие аспекты в анкете. Разные масштабы бизнеса, разные типы товаров, наличие или отсутствие собственного офиса — все это, в свою очередь, отражается на энергетическом балансе… Мы не хотим никого обесценивать, а наоборот, поощряем», — говорит Чалоупкова.

«Это приближает интернет-магазины к клиентам, для которых экологичность является важным вопросом при принятии решения о покупке. Мы помогаем определить, что ищут люди, что сегодня также означает, является ли интернет-магазин устойчивым», — говорит она. Пилотный проект оказался настолько успешным, что Heureka планирует распространить его на другие рынки: сначала на Словакию и Венгрию.

Кроме того, согласно полученным данным, покупатели, которые обращают внимание на экологичность, также терпимо относятся к более высоким ценам. Они основаны, например, на более дорогой экологичной упаковке или на выборе перевозчиков, декларирующих нулевой углеродный след.

«Отзывы самих интернет-магазинов замечательные, все они очень интересуются, в каких областях у них есть ограничения», — хвалит Чалоупкова. «Учитывая то, что ждет нас в будущем, у проекта практически нет вариантов для завершения. Интернет-магазины узнают, в каких областях у них есть последние несколько лет для исправления, прежде чем кто-то сделает это обязательным».