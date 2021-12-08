Пандемия ускорила цифровизацию: все чаще покупки совершаются из дома. Логично, что POS-кредиты вслед за потребителями переходят в онлайн. Сегмент стремительно развивается: за три года доля онлайн-каналов в общих продажах POS выросла с 6% до 17%. Эксперты считают, что будущее именно за таким форматом.

Спрос уходит в интернет

Электронная торговля стремительно развивается: если в 2016 году объем онлайн-продаж составлял 900 млрд руб., то в 2020 году показал рост 59% и достиг 2700 млрд руб. В текущем году — 41% и 3800 млрд руб. соответственно. Причем 80% рынка приходится на десять товарных категорий. Традиционно среди них лидируют цифровая и бытовая техника — 28,2%, одежда и обувь — 21%, инструменты и садовая техника — 10,2%, мебель и товары для дома — 9,6%. В 2021 году к ним добавились покупки спорттоваров, медицинских товаров и оплата образования. Доля онлайн-торговли от всего рынка ритейла постоянно увеличивается: в 2019 году она составляла 6%, в 2020-м — 9%, в 2021-м — 12%, а в 2025 году увеличится до 26% и достигнет 10,9 трлн руб.

Каждый второй россиянин покупает что-нибудь в интернете минимум дважды в год. При этом 77% онлайн-покупателей заказывают хотя бы раз в месяц, а 23% — минимум раз в неделю. Рынок web-POS кредитования растет опережающими темпами — 55% — по сравнению с рынком e-commerce — 41%.



Дополнительный импульс















Андрей Павлов, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка, обозначает основные сегменты развития товарных кредитов:

— Мы активно развиваем сотрудничество в этом направлении. Сейчас ведем переговоры с рядом крупных ритейлеров в сегменте e-commerce и в ближайшее время начнем выдавать POS-кредиты на ведущих маркетплейсах. В этом и следующем годах помимо уже традиционных категорий (электроника, бытовая техника, мебель, строительные материалы) фокус будет направлен на такие сегменты, как одежда и обувь, спорттовары, медицина и образование. Дополнительным импульсом является развитие POS-кредитования в интернет-гипермаркетах и маркетплейсах. Уверен, именно эти сегменты и станут основными драйверами онлайн-выдач товарных кредитов в ближайшие два-три года.

В ближайшие два года основной драйвер роста POS-кредитования — электронная коммерция: онлайн-кредиты на образование, одежду, строительство загородного дома, считают эксперты Почта Банка. Средний чек онлайн-покупок увеличивается, как следствие, растет средний размер онлайн-кредитов, который поднялся с прошлого года на 10%, до 47 тыс. руб. Почта Банк увеличил выдачу таких ссуд на 16% за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а количество заявок на такие кредиты увеличилось почти на 20%.

По данным Frank RG, Почта Банк стабильно занимает первое место по размеру портфеля POS-кредитов: доля банка на рынке составляет 18,6%. По итогам августа кредитный портфель банка составил 41,3 млрд руб.

В «Связном» соотношение онлайна и офлайна постоянно меняется: сейчас доля онлайна составляет 25%, доля офлайна — 75%. Средний чек на покупки онлайн в третьем квартале 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 53%, рассказал старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной» Алексей Вуколов.

В текущем году в «Связном» кредитный оборот в онлайне составил 11%. В дальнейшем рост продолжится благодаря подключению новых партнеров, расширению портфеля кредитных продуктов и улучшению сервиса получения онлайн-кредита, спрогнозировал господин Вуколов.

Ритейл в перспективе трех-пяти лет будет сильно трансформироваться под влиянием взрывного развития онлайн-торговли, а в перспективе десяти лет изменится кардинально, добавил он. В 2021 году доля кредитов в продажах через мобильные приложения «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла в несколько раз, сообщили в пресс-службе группы «М.Видео—Эльдорадо»

При этом аналитики Почта Банка говорят о смене парадигмы потребления: спрос перераспределяется в пользу интернета. Сегодня большинство клиентов e-commerce и онлайн-кредитования — это те же банковские клиенты, которые прежде делали это офлайн, но в связи с карантинными ограничениями, повлиявшими на работу ритейла, переориентировались на онлайн.

В новых условиях преимущество получает тот, кто быстрее принимает новые правила игры. Почта Банк первый предложил своим клиентам оформить онлайн-кредит не только на привычные товары, но и на собственное жилье. Сегодня программа кредитования быстро возводимых домов от Почта Банка включает уже 3 тыс. партнеров, на сайтах большинства из них можно оформить онлайн POS-кредит на строительство дома. Кроме того, Почта Банк единственный онлайн-кредитор, который выделил отдельных сотрудников для работы с региональными интернет-магазинами. В других кредитных организациях проекты по развитию партнерских отношений с местными площадками работники выполняют с другими задачами, что снижает эффективность. В результате Почта Банк — лидер по количеству партнеров и заявок на онлайн-кредиты.

Прямо на диване

Стремительному росту онлайн-продаж также способствуют новые технологии удаленного оформления кредитов, когда покупатель полностью дистанционно и бесшовно подписывает документы по кредиту. То есть он может выбрать и купить товар в кредит, не вставая с дивана. Сегодня такую схему внедряют ведущие игроки интернет-торговли. Так, по словам вице-президента, директора по развитию партнерской сети Почта Банка Андрея Павлова, запуск сервиса удаленного подписания документов позволит банку расширить сотрудничество с маркетплейсами, привлечь новых партнеров из сегмента e-commerce и увеличить долю банка на рынке POS на 10%, до 20,5%.

Как говорят участники рынка, это выгодно и эффективно абсолютно для всех сторон: и для покупателей, и для банка, и для партнеров-ритейлеров. Для покупателя это удобство и быстрота покупки: он в первую очередь выберет тот банк, который предложит ему такую удаленную технологию, клиенту не нужно никуда идти, оформление кредита происходит на «диване». Для банков это фактор привлечения новых партнеров из числа e-com, увеличение выдач онлайн-кредитов и лояльность клиентов. И, наконец, удаленная технология будет способствовать росту продаж ритейлеров, в том числе в кредит.

«Запуск этой технологии позволит нам увеличить онлайн-выдачи POS-кредитов на 20%, нарастив их долю в общем POS-портфеле банка до 25%. Мы рассчитываем, что до конца этого года порядка 25% повторных кредитных договоров будет подписываться именно удаленно, в приложении. А в следующем году эта цифра будет близка к 100%»,— отметил Андрей Павлов.

Онлайн-кредитование выросло до 25%, рост ускорился на фоне пандемии и развития дистанционных сервисов, однако доля по-прежнему отстает от средних уровней онлайн-кредитования в необеспеченных потребительских кредитах, сообщили в пресс-службе банка «Хоум Кредит». Там считают, что в ближайшие два года дополнительным катализатором роста онлайн-кредитования станет развитие собственных кредитных систем у онлайн-гипермаркетов. Также драйвером будет упрощение процесса, так как онлайн-покупка проще и быстрее и требования к оформлению таких кредитов возрастут по сравнению с офлайн-процессом.

На вырост

Каждый квартал 2021 года выдачи в канале онлайн росли на 15–19%, сообщил старший вице-президент по развитию каналов продаж и обслуживанию клиентов банка «Ренессанс Кредит» Андраник Захарян. По его словам, различные ограничения, связанные с COVID-19, играют немаловажную роль: набирают обороты продажи в интернет-магазинах — как у крупных ритейлеров, так и у мелкого звена. У граждан формируется культура покупки в кредит на различных маркетплейсах, продолжил господин Захарян. Зачастую решающим фактором здесь является возможность покупки в кредит «не выходя из дома» и без посещения как самой торговой точки, так и банка, добавил он — и даже наличие карты банка становится необязательным, достаточно паспорта. Наблюдается тенденция на увеличение среднего чека, что напрямую связано с ростом инфляции и, как следствие, изменением ценовой политики в ритейле, сказал господин Захарян. «Один из сегментов, меняющийся достаточно радикально,— меховой: сегодня купить шубу из натурального меха в кредит становится немодно. Как следствие тенденции постоянного развития и повышения квалификации, а в некоторых случаях и необходимости полной смены сферы деятельности в связи с переходом на удаленный формат работы на рынке появляется спрос на дистанционное образование»,— поделился он.

Большинство клиентов, которые начали активно пользоваться онлайн-покупками в прошлом году на фоне локдауна, уже привыкли к этому формату и вряд ли в дальнейшем изменят свое отношение к нему, уверен директор Дирекции развития розничного кредитования ОТП-банка Алексей Климашенко. Массового перехода клиентов из офлайна в онлайн в ближайшей перспективе не ожидается, если не поспособствуют какие-то весомые внешние факторы, добавил он. «Ключевым фокусом в развитии сегмента онлайн POS-кредитования сегодня становится создание максимально простого клиентского пути, включающего короткую и простую клиентскую анкету, понятный кредитный продукт и возможность использования безбумажных технологий при подписании кредитного договора»,— полагает господин Климашенко. По его словам, последнее в перспективе также будет весомым критерием при выборе банков-партнеров торговыми организациями.

За последние десять лет классическое POS-кредитование трансформировалось, и его доля в общих выдачах сокращается, рассказал гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По его словам, будет развиваться POS 2.0, который пока сложно определить. Это будет онлайн-кредитование, которое закрывает потребность клиента в покупке товара, и механизм не важен: рассрочка в любой форме, онлайн-кредит или другая форма, считает господин Грибанов. Сейчас существенное ограничение вносит необходимость идентификации клиента при онлайн-кредитовании, то есть оформить такой заем могут только действующие клиенты банка, сказал он. Однако с развитием технологий и ЕБС оно станет доступным для всех, считает господин Грибанов.

Существенное влияние на дальнейшее развитие сегмента POS-кредитования, как и на все виды необеспеченных кредитов, оказывают действия ЦБ по охлаждению рынка, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Дважды повышены надбавки к коэффициентам риска, принят закон о прямых количественных ограничениях, который дает регулятору право ограничивать определенные виды кредитования. Сложно прогнозировать дальнейший рост из-за неизвестности планов Банка России, добавил он. По его мнению, спрос сейчас смещается в пользу кредитных карт.

Ксения Дементьева