Оператор «Северного потока — 2» начал заполнять газом вторую нитку газопровода. К концу года весь проект будет готов к пуску. Поставки газа останавливает сертификация оператора. Немецкий регулятор заявил, что она завершится не ранее второй половины следующего года.

«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода „Северный поток — 2“. Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — сообщил оператор Nord Stream 2 AG. В компании уточнили, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

На заполнение первой нитки газопровода у оператора ушло две недели в октябре. Таким образом к 1 января уже вторая нитка проекта может быть готова к пуску.

«Северный поток — 2» построили и он прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию, добавил оператор.

Напомним, что цены на газ на европейских биржах выросли до $ 1700 за тысячу кубометров на опасениях рынках в нехватке газа зимой. В Европу пришли холода и потребители активно отбирают газ из хранилищ. Их запасы уже находятся на уровне середины января этого года.

В «Газпроме» обещали выполнить дополнительные заявки потребителей, но после запуска «Северного потока — 2», который сейчас проходит сертификацию оператора. Рынок ждет, что вместе с началом работы проекта экспорт российского газа увеличится. Однако сроки неизвестны и немецкие власти своими заявлениями сами продолжают поддерживать спекулятивные настроения на рынке. В начале этой недели министр иностранных дел Германии сделала корявое заявление о том, что проект еще не соответствует европейским нормам, а следом глава немецкого регулятора сообщил, что оператора сертифицируют не раньше второй половины этого года. Берлин не открыл ничего нового, однако сообщения привели к новому росту цен на газ.