По состоянию на предпоследнюю неделю бюджеты утвердили только пять из 23 областей Украины: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская и Тернопольская. Согласно законодательству области не могут входить в новый год без утвержденной региональной сметы.

Обычно в Украине областные бюджеты – это результат сложных переговоров между областными государственными администрациями, которые как раз и формируют бюджет, исходя из существующих государственных программ обязательных, так называемых защищенных расходов и возможностей развития. С другой стороны, в этом процессе активно участвует депутатский корпус облсоветов, который может видеть некоторые аспекты сметы региона иначе.

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Исключением из этого правила сейчас только две администрации — Донецкая и Луганская, которые имеют статус военно-гражданских и в бюджетном процессе полностью автономные потому что не имеют областных советов. Неудивительно, что Донецкая область первой утвердила свой бюджет еще 25 ноября, чего пока нельзя сказать о Луганщине.

По сравнению с прошлым годом Донецкая область планирует увеличить поступления в бюджет на 11% (на 570 млн. грн.) до почти 5,1 млрд. грн. При этом доходы общего фонда бюджета по плану должны составить 71% от общей сметы – остальной спецфонд. В официальном сообщении Донецкая областная ВГА не стала вдаваться в подробности и детализировать основные направления расходов бюджета-2022.

Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Тернопольская области принимали бюджеты уже в декабре. Облсовет в Днепре утвердил бюджет с плановым увеличением на 17%. Общий объем доходов области должен составить 11,2 млрд. грн. Представляя бюджет, председатель Днепропетровской ОГА Владимир Резниченко отметил, что в следующем году на развитие инфраструктуры планируют направить 3,7 млрд грн. Из них 1,3 млрд. планируют потратить на ремонт дорог.

Житомирщина также одна из первых смогла завершить бюджетный процесс. По словам главы области Виталия Бунечко, область также рассчитывает на увеличение поступлений более чем на 15% с общим объемом доходов бюджета на уровне 3,6 млрд грн. Как и на Днепропетровщине, здесь планируют направить на строительство дорог 1,3 млрд грн. Интересно, что в области уже третий год объем финансирования дорожного строительства сохраняется где-то на одном уровне. Вообще же в 2022 году Житомирщина планирует начать работы по проектам в рамках программы президента «Большая стройка» общей стоимостью 3,5 млрд грн.

Запорожская область также предусматривает увеличение поступлений в собственный бюджет почти до 5,09 млрд грн. Львиную долю общего объема бюджетных расходов – более 3 млрд грн – направят на содержание социально-культурной сферы. На реализацию социальных и региональных программ, на поддержку льготников планируют потратить более 145 млн. Средства на реконструкцию и строительство дорог утверждены в сумме 1.7 млрд. гривен, что почти в 2.2 раза больше, чем в этом году.

На Тернопольщине областной бюджет в 2022 году должен составить чуть более 1 млрд грн, что на 20% больше, чем в этом году. По словам главы Тернопольской ОГА Владимира Труша в новом бюджете проиндексирована заработная плата, всем без исключения, на 8,4%. Дополнительно направлено 93 млн. грн на энергоносители. На ремонт дорог местного значения предусмотрено 645 млн. грн.