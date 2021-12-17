Новая зеро-карбон (#zerocarbon) нормальность порождает целые ряды трендов, уже переворачивающих экономики мира вверх ногами. Информационные хэштеги «спасение климата» и «декарбонизация» — не просто модная говорильня, а реальные маркеры для целых отраслей. Кому-то из-за этого светит полное небытие, а кому-то — сумасшедший рост. Новый сырьевой суперцикл, который вот-вот начнется, отправит в аутсайдеры локомотивы глобального трейдинга — нефть, газ, железную руду. При этом на первые места уже выходят так называемые батарейные металлы. Надо объяснять, почему? Глобальный переход на электродвижение влечет за собой взрывной рост спроса на ключевые составляющие этой #carbonfree реформы: литий, кобальт, медь, никель, ванадий и марганец.

Особая роль тут отводится меди. Несложные расчеты показывают, что спрос на красный металл не просто вырастет, а вызовет настоящие баттлы за каждую его тонну. По данным Международного энергетического агентства, в 2020-м в мире зарегистрировано свыше 3 млн новых электрокаров. А по прогнозам того же МЭА, к 2030-му автомобилей на электротяге станет уже 145 млн. А если правительства стран будут поддерживать отрасль, то возможны и все 230 млн. В обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания меди около 20 кг, в гибриде — вдвое больше. А полностью электрическая легковушка несет в себе 80 кг медной начинки. Поэтому к 2030-му мировому автопрому понадобятся 12–19 млн тонн меди. И это без учета зарядной инфраструктуры, которая тоже должна развиваться стахановскими темпами и тоже чрезмерно медьсодержащая.

Беда с предложением

По данным World Bureau of Metals Statistics (WBMS), в январе—августе 2021 года производство рафинированной меди в мире составляло 16,25 млн тонн. Глобальная исследовательская группа Wood Mackenzie отмечает, что сейчас за транспортом — всего 12% годового производства меди, или около 2 млн тонн. 28% глобального спроса — это строительство, еще столько же — электрические сети и приборы, 21% — потребительские товары и 11% — промышленное оборудование. И все перечисленные отрасли вряд ли будут сокращать свои медные аппетиты. Поэтому удовлетворить спрос можно будет только благодаря наращиванию добычи красного металла. А это процесс достаточно инерционный и за скачком медного ажиотажа, конечно же, не успеет.

Коммерческий директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP (Австралия) Вандита Пант на конференции FT Commodities Asia Summit прямым текстом заявила, что декарбонизация мировой экономики

в ближайшие тридцать лет потребует в два раза большего количества меди, чем было использовано с 1990-го по 2020-й, и в четыре раза большего количества никеля.

По ее словам, медь будет применяться в электромобилях, зарядных станциях и другой инфраструктуре, которая понадобится для создания децентрализованных энергосистем, базирующихся на возобновляемых источниках энергии. К таким же выводам пришли эксперты известных консалтинговых компаний — Wood Mackenzie, ING Economics і Bloomberg NEF, а также сами автопроизводители — те же Tesla и Volkswagen. Эксперты не просто пророчат сверхстремительный рост спроса на медь, но и ее дефицит из-за слишком низких темпов увеличения добычи.

Цены уже пугают

На сайте Лондонской биржи цветных металлов (LME) постоянно обновляются данные по всему цветмета. Так, еще 1 января текущего года тонну меди продавали за 7877 долл., а уже в декабре цена составляла 9600 долл. — это плюс 21%. Если взять немного дальше — начало 2020-го, то с тех пор металл подорожал на 85%. В Украине сейчас во втормете вторичную медь принимают уже по 200–220 грн за килограмм. Еще год-полтора назад за медный лом давали почти в два раза меньше.

После таких цифр кто-то точно захочет положить под матрас несколько медных слитков. Впрочем, новенькая медь в таком формате не продается. В то же время есть лист, тубус, плита разной толщины. Оптовые цены — от 300 грн/кг. Если, например, представить находчивого украинца, который, скажем, в 2020-м приобрел тонну меди, стоившую тогда на 85% дешевле, то всего за год он заработал бы минимум 50 грн с килограмма. Даже если бы не заморачивался с продажей товара на перерабатывающие предприятия, а просто сдал бы все в лом.

Если же задача стоит не заработать, а просто отложить на будущее на всякий случай немного деньжат и так, чтобы кровные не обесценились, то «замеднить» часть банкнот — неплохая альтернатива тому же банковскому вкладу. Потому что и прибыльно, и надежно. Красный металл кушать не просит, постоянно дорожает, да и украсть его непросто. Например, медная пластина, которая есть сейчас в продаже, толщиной минимум 25 мм и размерами 600х1500 мм потянет на 200 кг. Ее, конечно, придется поделить на части, чтобы дотащить домой. Впрочем, даже в таком виде это не очень привлекательная вещь для воров, привыкших красть золото, серебро и что-нибудь компактное и дорогое.

Поэтому для рядового украинца, который ищет, как сохранить копейку на «черный день», медь стала лайфхаком, появившимся именно благодаря декарбонизации. Спасибо Грете Турнберг и другим активным толкателям «зеленых» трендов.

Конечно, среди цветмета есть более интересные варианты в плане соотношения «цена—вес—спрос». Например, никель, марганец, кобальт, литий или ванадий. Но с ними сложно. Приобрести для некоего бытового квазисбережения можно разве что кобальт, продающийся в чушках весом до 25 кг по 1700 грн за килограмм. Оптом можно и по 1280 грн/кг, если брать хотя бы сто килограммов. Размер чушки относительно небольшой. Поэтому закинуть такой запас в сейф или другой тайник — не проблема.

Впрочем, сам кобальт как металл, так и его соли и оксиды, которыми он может покрываться со временем, — довольно токсичные. То есть держать это добро в доме — плохая затея. Да и сбывать непросто. Инфраструктура цветного втормета ориентирована в основном на алюминий, медь, бронзу, латунь, свинец, магний, цинк. А значит, самой крутой из списка «батарейных» металлов является медь, которую и приобрести легко, и ликвидность ее безупречна.

А если разведают запасы?

В ближайшие лет пятьдесят «батарейные» металлы будут только дорожать, убеждают эксперты. Потому что месторождений даже в мире мало. А существующие требуют огромных инвестиций, чтобы начать выдавать на-гора рентабельную медь. В Украине, например, есть целых 150 рудопроявлений. Но реально интересных сред них три, да и те только на бумаге. Речь идет о Волыно-Подольской плите, Припятско-Днепровско-Донецком авлакогене и Украинском щите. В частности, около пгт Рафаловка в Ровненской области залежи меди могут составлять около 600 тыс. тонн.

По подсчетам, общие запасы меди в Волынском рудном районе составляют 25–30 млн тонн, а отдельных месторождений — от 0,5 млн тонн до 5 млн. И при всех этих привлекательных цифрах в прошлом году Украина импортировала меди на 93 млн долл. Следовательно, вся отечественная медная индустрия живет за счет вторсырья и импортных заготовок. Говорить о каком-то быстром разворачивании своих месторождений не приходится.

Еще в 2007-м тогдашний президент Украины Виктор Ющенко обещал совместный проект с одной из крупнейших отраслевых добывающих компаний, который предусматривал создание на Волыни современного высокотехнологического производственного комплекса по евростандартам. Но все заглохло. С того времени были попытки отдельных инвесторов взяться за украинскую медь, но все проваливались на этапе договоренностей. Четыре года назад глава Волынской ОГА Игорь Палица объявил об инвесторах из Китая, которые вроде бы были готовы серьезно вложиться в месторождение в Ратновском районе на Волыни. Даже провели исследования, выявившие целых 60 метров насыщенного медью горизонта. Впрочем, опять-таки, все накрылось медным тазом. Поэтому, чтобы разработка новых месторождений в Украине стартовала и хоть как-то повлияла на предложение металла, а значит, и на цену, понадобятся не один год и не один денежный инвестор. Пока этого нет, можно с уверенностью говорить, что украинский рынок целиком будет зависеть от мировых трендов. А последние из-за новой карбон-фри «религии» толкают цены на все металлы вверх.

Вкладывайте деньги в медь, если они, конечно, у вас есть

Если бы Жорж Милославский жил сегодня, то его знаменитая фраза звучала бы несколько иначе. Нести деньги в сберкассу он бы вряд ли посоветовал. А вот придержать красный металл и пока не сдавать в лом — точно мог подсказать. Если есть возможность накопить такой-сякой домашний вклад в цветных металлах, то это сейчас интересный способ гарантированно сохранить некую сумму на несколько десятков лет. Конечно, есть неудобство. За медный брусок хлеба не купишь. Металл надо где-то хранить и потом еще и сдать. Хотя сколько тех сбережений может себе позволить обычный украинец, если в этом году средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, — это медный кубик размером 15х15х15 см.

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