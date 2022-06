Встречи лидеров стран G7, к которым также присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР, пройдут в Федеративной Республике Германия с 26 по 28 июня. Также на одном из заседаний к лидерам «семерки» дистанционно присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе саммита пройдет семь рабочих заседаний, на которых будут обсуждаться такие темы как мировая экономика, партнерства для развивающихся стран, внешняя и политика безопасности, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, многосторонние отношения и цифровые технологии.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что лидеры также обсудят новые меры, направленные на изоляцию России от мировой экономики и нарушение цепочек снабжения российского оборонного комплекса. По его словам, участники саммита планируют достичь новых договоренностей по снижению цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, отметил, что на саммите в Германии будут обсуждать совместные действия в условиях войны в Украине, а также ее возможные последствия.

«Действия в условиях войны в Украине и ее последствиях. Действия в интересах продовольственной и энергетической безопасности. Принятие мер по решению климатической проблемы. Это наши цели на саммите G7 в Германии. Мы несем голос Франции и Европы», — написал он в Twitter в субботу.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон после встречи стран Британского содружества выразил уверенность, что украинский вопрос станет одним из главных на ближайшей встрече представителей G7.

Ранее сообщалось о том, что саммит G7 пройдет в баварском замке Эльмау с 26 по 28 июня под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца. Незадолго до начала саммита, 19 июня, в интернете были обнародованы секретные документы немецкой полиции, касающиеся организации саммита «большой семерки», который проходил в том же замке в 2015 году

