Великобритания готова предоставить Украине еще $525 млн кредитных гарантий в рамках помощи Всемирного банка. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в преддверии встречи G7 в Германии, пишет Reuters.

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«Украина может победить и она победит. Но для этого им нужна наша поддержка. Сейчас не время отказываться от Украины», — говорится в заявлении политика.

Контекст

Как писал «Минфин», Всемирный банк одобрил выделение Украине финансовой поддержки в размере $1,49 млрд. Эти средства содержат предоставленные Британией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии.

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В банке отметили, что деньги будут направлены, в частности, «на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы».

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