Евросоюз вместе с НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе», – сказал Лавров на пресс-конференции в Баку.

«Но это путь, который европейцы выбрали. Путь, который, к сожалению, напоминает, когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не бОльшую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза», – сказал глава МИД РФ.

«Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – отметил Лавров.

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