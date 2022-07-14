Президент международного форума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) Пурнима Ананд заявила, что Саудовская Аравия, Египет и Турция выразили желание присоединиться к группе.

Это решение уже обсуждалось с Россией, Китаем и Индией в ходе 14-го саммита лидеров БРИКС.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире».

Ананд подчеркнула, что процесс объединения не затянется на длительный срок, поскольку страны уже сейчас находятся в процессе вступления. Но войти одновременно всем трем республикам не удастся. На следующем саммите в ЮАР в 2023 году будет проведено обсуждение по Ирану, Аргентине, Саудовской Аравии, Египту и Турции.

Отметим, что вопрос вступления в БРИКС Саудовской Аравии обсуждался в ходе визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Эр-Рияд 1-2 июня. Инициативу Саудовской Аравии Москва поддержала, сейчас идет поиск дипломатического решения.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что лидерство стран-участниц БРИКС востребовано для создания многополярного мира.

В начале июля в Соединенных Штатах заявили о том, что «Большая семерка» в ближайшее время уступит лидирующие в мире позиции группе БРИКС из-за того, что его члены не готовы включить в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их геополитические интересы. На сегодняшний день многие страны коллективного Запада нацелены на сдерживание развивающихся стран и всячески препятствуют их выходу на мировую арену. В то же время уже сейчас Россия и Китай готовы расширить группу БРИКС, приняв в нее Аргентину и Иран, чего нельзя сказать о «Большой семерке».