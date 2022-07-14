Вторжение России в Украину привело к существенному ухудшению прогнозов о глобальном экономическом росте.

2022 год будет сложным, а 2023 – «вероятно, еще тяжелее с большим риском рецессии«.

Об этом со ссылкой на заявление главы МВФ Кристаллины Георгиевой пишет The Guardian.

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«Человеческая трагедия войны в Украине ухудшилась. Так же и ее экономическое влияние, особенно из-за шок-цен на ресурсы, что замедляет рост и усугубляет кризис цены жизни, влияя на сотни миллионов людей в мире, особенно бедных, которые не могут позволить себе прокормить семьи. И будет только хуже», — отметила она.

По ее словам, война в Украине «существенно ухудшила глобальный экономический прогноз» и лидеры G20 должны приложить усилия к решению экономических проблем.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

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