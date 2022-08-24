Малый и средний бизнес успешно справляются с трудностями, многие предприятия видят для себя точки роста и уже готовы занять ниши из-за ухода с рынка иностранных компаний. О реальном положении дел в бизнесе и новых возможностях для предпринимателей корреспонденту «Вслух.ру» рассказал вице-президент- директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса ПСБ Роман Гаврилов на форуме «Слет успешных предпринимателей — 2022» в Тюмени.

— Роман Борисович, назовите основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели Тюменской области в сфере малого и среднего бизнеса?

— Хочу сказать, что предприниматели — это самые настоящие герои. У них есть масса проблем, но их способность не унывать и всегда стараться победить — вдохновляет. У нашего банка есть свое исследований их настроений — Индекс RSBI. Мы его уже много лет делаем совместно с ОПОРОЙ России. Этот индекс показывает результаты бизнеса и ожидания, тревоги, общий настрой по отношению к перспективам. В нем участвуют ежеквартально 1800 предпринимателей всех регионов России.

Если индекс выше 50 пунктов, значит, ситуация скорее позитивная и можно ожидать прироста ВВП в указанный период. Ведь RSBI очень хорошо коррелирует с ВВП РФ. Кстати, последние измерения показали рост индекса до 50.5 пункта. Вместе с индексом мы изучаем ряд показателей. В частности, задаем вопросы по проблемам предпринимателей. Так вот, за последний квартал наиболее ярко обозначились проблемы с логистикой— на эту проблему указали 43 процента опрошенных предпринимателей. 42 процента обозначили также проблему с дефицитом импортных товаров. Эти две проблемы очевидны в текущей ситуации: логистические цепочки пока не восстановлены, а импортные товары — не замещены.

Наряду с этим возник дефицит отечественных товаров. Это отметили 22 процента предпринимателей. Дело в том, что исчезнувшие импортные товары породили необычно высокий спрос на их отечественные аналоги, с которым их производители и поставщики не смогли справиться в моменте. Думаю, что эту проблему мы сумеем преодолеть быстрее. 26 процентов предпринимателей обозначили проблему с конверсией валюты. Эта проблема на фоне снижения потребности в недавно привычных валютах тоже выглядит конечной и непродолжительной.

— Как предприниматели восприняли уход с рынка некоторых западных компаний?

— Проведенные нами опросы показывают, что порядка 33 процентов российских компаний собираются расширять свой бизнес, причем расширять его за счет ниш из-за ухода западных компаний. Свято место пусто не бывает. Конечно, к сожалению, что-то будет заместить сложнее. Есть высокотехнологичные отрасли, где на переход потребуется больше времени. Проще заместить магазины, рестораны, некоторые производства.

Стоит отметить, что по данным наших опросов 77 процентов предпринимателей не ждут в течение года каких-либо проблем со своим бизнесом, которые могут привести к его закрытию. Как правило, бизнес, как и человек, после выхода из сложной ситуации становится сильнее. Очень показательно, как сейчас бизнесмены реагируют на сложную ситуацию. Если в 2020 пандемийном году зарплаты сокращали 28 процентов предпринимателей, то сейчас всего 15 процентов. 22% предпринимателей переводили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, сейчас это уже 15%. При этом 51 процент сокращает расходы на материалы и комплектующие, 37 процентов пересматривают ассортимент продукции, 45 процентов сокращают административные расходы, то есть не экономят на людях. Это очень важно, потому что все потребление в стране завязано на доходах людей.

Чем стабильнее бизнес, тем выше зарплаты, во всяком случае хотелось бы, чтобы так было. Так правильно и так перспективно! Как раз в том числе об этом говорили на форуме «Слет успешных предпринимателей». И это логично — если власть дает бизнесменам дотации, им становится легче делать бизнес, он становится более прибыльным, поэтому должны расти и зарплаты сотрудников, что в свою очередь подхлестнет потребление в стране.

— Какие новинки в цифровых банковских технологиях открывают предпринимателям новые возможности для ведения бизнеса?

— Таких инструментов довольно много. Мы давно делали ставку на эквайринг. Сейчас, по нашей оценке, заняли пятую строчку рейтинга по стране. Первыми на рынке РФ запустили продажи эквайринга по технологии SoftPOS, которая позволяет полностью отказаться от терминала для эквайринга. Для приема пластиковых карт, платежей смартфоном, платежей через СБП или выставление ссылок на оплату предпринимателю достаточно иметь просто смартфон на Android. Дешево, очень быстро и просто.

Наши клиенты также пользуются «ПСБ кассой», которая позволяет принимать для оплаты как наличные, так и рассчитываться по безналу. Она очень простая, не требует никаких дополнительных приобретений фискальных накопителей, регистраций в ФНС или чтения длинных мануалов. Просто достал и работай. Для работодателей наш банк реализует зарплатный проект «Зарплата PRO» с понятным и удобным интерфейсом. А еще он просто бесплатный и содержит массу бонусов для сотрудников, которым осуществляются выплаты: бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, бесплатные переводы, кешбэк, кредиты и многое другое.

Кроме того, мы первыми в мире (да-да, вы не ослышались) запустили сервис «Чат-Банк». Это искусственный интеллект (мы ласково называем его Катюшей), который работает в WhatsApp и Telegram. Все началось с идеи — не надо пытаться тащить клиента, куда ему не нужно. Будет намного лучше, если мы сами встроимся в его жизнь. Мы выяснили, какие у нас самые популярные мессенджеры — ими оказались Telegram и WhatsApp. И мы встроили наш банк туда. Сначала это был просто бот, который писал ответы, потом он научился распознавать речь, показывать, где находятся ближайшие банкоматы, ближайшие отделения банка. А потом мы подумали: почему клиент не может управлять своими счетами, проводить платежи прямо здесь — это же будет очень удобно!

Безопасность такая же, как у интернет-банка или мобильного банка. Катюша стала сообщать клиентам об остатке на счете, формировать выписки. Эти выписки можно сразу же в чате отправлять кому угодно.

Если счет прислали в электронном виде, его достаточно отправить в Чат-Банк. Этот счет будет автоматически распознан, и вам предложат его оплатить. В качестве подтверждения можно нажать на кнопку либо ответить голосом. Если дали счет в бумажном виде, фотографируете и также отправляете в Чат-Банк. Можно оплачивать счета по QR-коду. Сейчас проведение платежей в Чат-Банке бесплатно.

Катюша умеет производить поиск по ИНН, наименованию контрагента, дате платежа, а также оформлять заявку на резервирование счета. Благодаря последнему предприниматели, еще не являясь клиентами банка, могут открыть свой первый расчетный счет в ПСБ. Сервис бесплатен для наших клиентов. Мы стремимся сделать жизнь и работу наших клиентов максимально удобными.

Сейчас нет необходимости заходить в приложение. Не сразу люди поняли, насколько это просто и удобно. Поначалу счет шел на единицы, сейчас через чат-банк идут тысячи платежей, идет постоянный рост, маховик постепенно раскручивается.

ПСБ также имеет статус цифрового партнера и участвует в проекте по реализации автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Это очень удобная история для клиента, поэтому она хорошо ложится в нашу идеологию. В рамках эксперимента банк сам будет проводить все расчеты и передавать данные клиентов в Федеральную налоговую службу. Это позволит направить время бизнеса на бизнес, освободив его от погружения в бухгалтерию и формирования отчетности. Принять участие в эксперименте пока могут новые организации, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Московской и Калужской областях или в Республике Татарстан.

— Какие новые услуги появятся в том числе и для тюменских предпринимателей?

— Мы стараемся не разделять услуги территориально, если это не определено законодательством, хотим, чтобы все наши клиенты, как действующие, так и потенциальные, получали доступ к нашим продуктам и услугам одновременно. Из новенького: в ближайшее время мы планируем выпуск кредитных корпоративных карт с грейс-периодом в 110 дней (период, в течение которого предприниматель пользуется деньгами бесплатно) для предпринимателей. Они будут двух типов:

1. Если у предпринимателя есть кредитный лимит в нашем банке, установленный дистанционно, он сможет получить кредитную карту с дополнительным кредитным лимитом в 10% от установленного ранее. Допустим, у вас кредит в размере 1 млн рублей, вы можете взять кредитную карту на 100 тысяч рублей и пользоваться без уплаты процентов в течение 110 дней;

2. Мы будем предлагать кредитную корпоративную карту с лимитом 50 000 рублей всем предпринимателям, которые откроют у нас счет. В дальнейшем этот лимит может расти, если растет бизнес предпринимателя. И, разумеется, 110 дней также будут без процентов.

Мы постарались сделать этот продукт максимально простым и доступным.

— Сейчас активно развивается электронная коммерция. Как можно сэкономить на открытии онлайн-магазина?

— На рынке онлайн-торговли мы выпустили новый продукт — Telegram Pay. Открыть Telegram-магазин теперь может каждый, это просто и доступно. Приём платежей происходит с помощью Yandex Pay, есть возможность привязки карты для регулярных покупок. Плюс ко всему — удобный личный кабинет управления заказами и аналитикой.

— Насколько доступны сейчас банковские кредиты для малого и среднего бизнеса?

— Уровень ставок по кредитам возвращается к действующим в начале 2022 года. С точки зрения оформления тоже всё достаточно просто. Нами было запущено семейство кредитов «БезБумаг». Почему такое название? Да просто отказались от бумаги полностью, все в цифре!

Мы предлагаем онлайн-кредит «Без бумаг. Оборотный» на любые бизнес-цели. Если вы пока не наш клиент, то сумма кредита до 10 млн, если обсуживаетесь у нас — то до 20 млн и ставка будет лучше. Залог и поручители не потребуются, для оформления нужно лишь два документа (согласие на запрос в БКИ и выписка из любого банка или расшифровка 51 счета), предоставленные в электронном виде, а деньги выдаются в течение одного дня, не нужно даже обращаться в офис банка. Все будет сделано дистанционно!

Для клиентов, которые участвуют в торгах (44-ФЗ), есть кредит «Без бумаг. Контрактный». Достаточно иметь опыт двух исполненных тендеров, и вы можете претендовать на 50 млн, предоставив всего один документ — согласие на запрос в БКИ. На суммы более 10 млн потребуется поручительство владельца бизнеса, но и оно будет оформлено дистанционно, без визита в офис.

Одна из самых оригинальных наших идей — «Лимит открыт». Мы устанавливаем лимит на компанию, опираясь на данные, которые нам доступны, ничего не запрашивая у клиента. Сейчас уже установлено более 12000 лимитов, и их число постоянно растет. Сумма такого кредита до 100 млн. Хотите узнать, установлен ли лимит на вашу компанию? Зайдите на «лимитоткрыт.рф» и вбейте свой ИНН.

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Фото: организаторов форума «СУП» и ПСБ