Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День Независимости почтили память защитников, погибших во время российско-украинской войны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Укринформ.
«Президентская чета возложила цветы к Стене памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора в Киеве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что была выстроена рота почетного караула и прозвучали звуки сурмы.
Память украинских героев почтили минутой молчания.
Читайте также: Президентская чета в День Независимости почтила память Героев Небесной сотни
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День Независимости Украины приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной сотни.