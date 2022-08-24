Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День Независимости почтили память защитников, погибших во время российско-украинской войны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Укринформ.

«Президентская чета возложила цветы к Стене памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что была выстроена рота почетного караула и прозвучали звуки сурмы.

Память украинских героев почтили минутой молчания.

Читайте также: Президентская чета в День Независимости почтила память Героев Небесной сотни

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в День Независимости Украины приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной сотни.