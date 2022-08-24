​На сегодняшний день в Казахстане набирает обороты вид предпринимательской деятельности – электронная коммерция.

Граждане стали чаще обращаться по поводу некачественных товаров и услуг. В целом по республике за 1-е полугодие поступило 11595 обращений. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года (8164 обращения). Число обращений потребителей в месяц растет на 20-35% в зависимости от региона. Алматинский департамент по защите прав потребителей за 6 месяцев рассмотрел 1470 обращений, из них письменных 766, через телеграмм-бот-87, по системе онлайн-обращений е-оtynysh — 638.

По данным Комитета по защите прав потребителей, по результатам рассмотрения обращений казахстанцам в январе-июне вернули 408 млн тенге за некачественные товары и услуги. Более четверти – почти 104 млн тенге – приходится на Алматы. Наибольшее количество жалоб (примерно 25%) касается предприятий розничной торговли мегаполиса.

Электронная торговля товарами – это предпринимательская деятельность по реализации товаров физическим лицам, осуществляемая посредством информационных технологий через интернет- магазин либо интернет — площадку. При этом, оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронной форме; оплата за товары производится безналичным платежом; имеется собственная служба доставки товаров покупателю, либо есть договоры с лицами осуществляющие услуги по перевозке грузов, курьерскую или почтовую деятельность.

Приобретение товаров по принципу «не выходя из дома», это в первую очередь экономит деньги и время потребителя. Электронная торговля для начинающих предпринимателей имеет огромный потенциал, так как мы живем в веке динамично развивающихся технологий и количество потребителей, пользующихся безналичным расчетом, с каждым днем увеличиваются.

В качестве преимуществ, важно отметить: развитие малого и среднего бизнеса, открытие новых инновационных проектов, а также модернизирование уже существующих компаний, сокращение теневого оборота, улучшения правовой и цифровой грамотности населения и предпринимательства.

При этом, потребители часто сталкиваются с недобросовестными продавцами: по почте приходит абсолютно не тот товар, который был заказан потребителем, либо качество не соответствует тому, что было заявлено в рекламе либо на интернет-площадке.

Объявления на сайтах и в социальных сетях — это самый распространенный вид мошенничества. На удочку интернет-мошенников попадаются покупатели автомобильных аксессуаров, смартфонов и другой техники, одежды и обуви, мебели на заказ. Причём шансы нарваться на злоумышленников одинаковы и в соцсетях, и в интернет-магазинах.

Чем привлекают потенциальных жертв мошенники?

Прежде всего — необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар.

Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что вы знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой.

Перед онлайн-покупкой изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Помните, что, перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Следует отметить, что розыскные мероприятия интернет-мошенников осуществляют органы внутренних дел, т.е. полиция.

Сотрудниками Департамента по защите прав потребителей города Алматы по «горячей линии» и при личном приеме граждан осуществляется консультирование потребителей об их дальнейших действиях в адрес продавца, как защитить свои законные интересы и нарушенные права.

Согласно норме статьи 42-4 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» (далее – Закон), потребитель, права и законные интересы которого нарушены, вправе обратиться к продавцу с претензией об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) вследствие недостатков товара в добровольном порядке.

Претензия потребителя к продавцу вручается нарочно либо направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты продавца, если такой адрес ранее был указан продавцом (изготовителем, исполнителем).

Получив правовую информацию, потребитель задается вопросом: «куда отправить претензию?» Выясняется, что потребитель оплатил покупку, не владея информацией об обратном адресе, реквизитах юридического лица. Встречаются случаи, когда номер телефона продавца перестает «быть доступным». Так, потребитель рискует стать жертвой мошеннических действий недобросовестных продавцов.

Статья 26 Закона предусматривает обязанность продавца довести до сведения потребителя свое наименование (фирменное наименование), местонахождение (юридический адрес), свои контактные данные (адрес и номер телефона) и режим работы на казахском и русском языках, разместив указанную информацию в месте реализации товара. Данные требования распространяются на продавцов в электронной коммерции.

Так, при электронной торговле местом реализации товара является та площадка, на которой происходит реализация товара или оказание услуг, выполнение работ.

Таким образом, потребителю, до совершения покупки, необходимо узнать необходимую информацию о продавце, почитать отзывы других покупателей об этом продавце.

Следует отметить, что потребитель добровольно выбирает товар и производит покупку, поэтому ответственность по выяснению реквизитов и контактных данных продавца ложится на самого потребителя. Уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей не проводит розыскные мероприятия недобросовестных участников электронной торговли.

В уполномоченный орган по защите прав потребителей чаще всего поступают обращения касательно возврата товара надлежащего и ненадлежащего качества.

Следует отметить, что потребители вправе обратиться за помощью и консультацией в общественные объединения города Алматы по защите прав потребителей, либо предложить исполнителю передать спор на рассмотрение субъекту досудебного урегулирования потребительского спора.

При этом, обращения по фактам мошенничества и обмана потребителей рассматриваются органами внутренних дел.

Потребители, чьи законные права и интересы нарушены, могут обращаться в Департамент по защите прав потребителей города Алматы посредством Единой информационная платформа приема обращений E-tutynushy.kz, написать электронное обращение через Портал электронного правительства Egov.kz, позвонить на телефон горячей линии 8(727)236-51-11.