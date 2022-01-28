Прибыль банковской системы за 2021 год составляет — 77,5 миллиарда гривен. Это рекордная прибыль за последние годы. Об этом во время брифинга «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы» заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

ЕС выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине

Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы

Верховная Рада на заседании 25 января поддержала законы, которыми увеличила предел на беспошлинную доставку посылок из-за границы со 100 евро до 150 евро. Об этом известно с заседания ВР, изменения в Таможенный кодекс поддержали 237 народных депутатов, в Налоговый — 274 депутата.

Замбия впереди. Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции за 2021 год

По результатам 2021 года Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции с показателем в 32 балла из 100 возможных, что на один балл меньше, чем год назад.

Под электрокары в Украине дали льготы: как изменятся цены на новые и б/у авто

Электрокарам в Украине включили «зеленый» свет. Комплектующие и сами автомобили будут ввозиться в страну на льготных условиях. А под их приобретение власти анонсировали масштабную лизинговую программу. Значит ли это, что электрокары теперь станут доступны рядовым автолюбителям, — разбирался «Минфин».

Экономический паспорт украинца: кто заплатит по 600 тыс сегодняшним детям

Уже на этой неделе Верховная Рада может утвердить законопроект об экономическом паспорте украинца. Он предполагает создание специального Фонда для организации выплат детям по достижении 18-летнего возраста. Первый взнос в этот Фонд государство планирует сделать в 2023 году, а первые выплаты из него — в 2037-м. Кто и сколько денег получит и чем может обернуться такая щедрость власти, — разбирался «Минфин».

НБУ повысил учетную ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом

НБУ продолжает ужесточать монетарную политику. «Минфин» вместе с экспертами проанализировал решения Нацбанка и последствия для депозитного и кредитного рынков, а также для облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и курса гривны.

Компании вывели в 2021 году дивиденды за рубеж на $10 миллиардов — НБУ

Гривна на 2 месте в рейтинге мировых валют по уровню девальвации

С начала 2022 года украинская национальная валюта — гривна оказалась на втором месте в рейтинге мировых валют по уровню девальвации. На третьем месте российский рубль.

ФРС США сохранила ставку в диапазоне 0−0,25%

ФРС США объявила, что продолжит сокращать выкуп облигаций с рынка и завершит их скупку в начале марта. Об этом говорится в заявлении по итогам первого в 2022 году заседания Комитета по открытым рынкам ФРС

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