На сегодняшний день не наблюдается панических продаж ОВГЗ со стороны нерезидентов, как это было в 2020 году. Об этом во время брифинга «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы» заявил руководитель валютно-финансового департамента банка Citi Украина Владислав Сочинский.

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Что происходит на рынке ОВГЗ

«Если брать январь этого года… В портфеле нерезиденты держали ОВГЗ на сумму 92−93 миллиарда грн, то сейчас этот показатель в районе 83−84 миллиардов. Это происходит, прежде всего, путем погашения портфелей, то есть в этих условиях клиенты принимают решение не перевкладывать, а взять паузу», — отметил руководитель департамента.

По его словам, даже те клиенты, которые не гасят свои позиции, а продают их на вторичном рынке, делают это нормально.

«Это не стрессовые продажи, которые были в марте 2020 года, когда начался коронавирус и многие не понимали, что это такое. Тогда мгновенно уровень доходности с 10−11% вырос до более 20%. Сейчас такого не происходит», — заверил Сочинский.

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Он отметил, что на сегодняшний день плавно поднимается кривая доходности, но она поднимается не только потому, что есть какие-то ожидания уровня напряжения, а есть инфляция.

Влияние нерезидентов на валютный рынок

«На межбанке в день торгуется более $500 млн. Если смотреть за месяц, то это уже более $10 млрд. Нерезиденты сократили свой портфель с начала года на 9 млрд гривен — это менее $400 млн. Кроме того, они сократили не в один день, они это делают последовательно», — подытожил Сочинский.

Как изменился портфель ОВГЗ

По состоянию на 28 января объем ОВГЗ- портфеля нерезидентов сократился на 5,2 млрд до 81,84 млрд грн (по состоянию на 14 января объем ОВГЗ- портфеля составил 87,1 млрд грн).

у банков вырос на 18,5 млрд грн до 557,17 млрд грн (по состоянию на 14.01 — 538,6 млрд грн)

у юрлиц увеличился на 3,5 млрд грн до 84,75 млрд грн (по состоянию на 14.01 — 81,25 млрд грн)

у физлиц увеличился на 0,93 млн грн до 26,03 млрд грн

у Нацбанка «похудел» до 310,11 млрд грн.

Как изменились портфели за прошлый год

Объем ОВГЗ в 2021 году увеличился на 62,7 млрд грн (+6,32%) — до 1 трлн 54,4 млрд грн (в 2020 году он вырос на 169 млрд грн, или 20,5%).

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