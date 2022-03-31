Фермеры тратят больше на эксплуатацию тракторов и компаний. Транспортные и автотранспортные компании несут больше расходов розничным торговцам, которые начинают доставлять их покупателям. А местные органы власти платят сотни тысяч долларов за заправку школьных автобусов. Стоимость строительства в ближайшее время может возрасти.

Доказательством этого является внезапный рост цен на дизельное топливо, который незаметно замедлил американскую и мировую экономику

, подняв инфляцию и ужесточив цепочки поставок от производства до розничной торговли. Это еще одна цена войны в Украине. Россия является крупным экспортером как дизельного топлива, так и сырой нефти, произведенной на нефтеперерабатывающих заводах.

Владельцы автомобилей в Соединенных Штатах были шокированы ценами на бензин, превысившими 4 доллара за галлон, но цены на дизельное топливо, которое играет ключевую роль в мировой экономике, поскольку оно предлагает широкий выбор мощности, выросли еще больше. Транспортные средства и оборудование. В США галлон дизельного топлива продается в среднем за 5,19 доллара. Правительственные данные, было $ 3,61 в январе. В Германии розничная цена выросла до 2,15 евро, или 9,10 долларов за галлон, до 9,1,66 в конце февраля, согласно версии AAA страны, ADAC.

Заправочные станции в Аргентине начали рационализировать дизельное топливо, что повлияло на одну из ведущих сельскохозяйственных экономик мира, и аналитики энергетики предупреждают, что это может произойти раньше в Европе, поскольку некоторые предприятия тратят на дизельное топливо в два раза больше, чем год назад.

«Это не просто историческая веха, она росла историческими темпами», — сказал Мак Пинкертон, глава североамериканского наземного транспорта в CH Robinson, которая предоставляет услуги по цепочке поставок для транспортных компаний и других клиентов. «Мы никогда не испытывали ничего подобного раньше».

Этот резкий скачок оказывает сильное давление на автотранспортные компании, особенно на небольшие предприятия, которые уже страдают от нехватки водителей и нехватки запчастей. Только через несколько недель или месяцев многие могут отправлять своим клиентам повышенные расходы на топливо.

В конце концов потребители почувствуют влияние более высоких цен на все виды товаров. Хотя это трудно подсчитать, экономисты говорят, что инфляция более заметна в крупных товарах, таких как автомобили или бытовая техника.

«На самом деле все, что мы покупаем в Интернете или в магазине, в какой-то момент окажется в грузовике», — сказал Боб Костелло, главный экономист Американской ассоциации грузоперевозок.

Грузовики выстраиваются в очередь на Терминальном острове между гаванью Лонг-Бич и гаванью Лос-Анджелеса.долг…Алекс Уэлш для New York Times

Производители также используют больше дизельного топлива, что приводит к повышению цен на промышленную продукцию. Цены на продукты будут расти, так как сельскохозяйственная техника обычно работает на дизельном топливе.

Крис Эджингтон, выращивающий кукурузу из Айовы, сказал: «Это не просто топливо, которое мы заливаем в пикапы, тракторы, миксеры.

В начале эпидемии мировая экономика

замедлилась, и цены на дизельное топливо резко упали из-за закрытия заводов и магазинов. Но в начале 2021 года произошло резкое возрождение, когда возобновились автомобильные и железнодорожные перевозки. Цены, которые резко выросли в прошлом году, ускорились в январе, когда войска сосредоточились возле Украины, а затем вторглись. Низкие запасы топлива, особенно в Европе, усугубили ценовое давление.

«Дизельное топливо является очень чувствительным продуктом, который легко перерабатывается в нефтяной промышленности», — сказал Хендрик Мальков, изучавший цены на сырьевые товары в Кильском институте мировой экономики в Германии. «Более высокие цены будут распределяться по всей цепочке создания стоимости».

В последние месяцы нефтеперерабатывающие заводы, перерабатывающие сырую нефть в пригодное для использования топливо для легковых и грузовых автомобилей, пытаются играть в догонялки по обе стороны Атлантики. Но они не могли быстро производить много дизеля, бензина и авиакеросина. Отчасти это связано с тем, что в последние годы были закрыты нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Северной Америке, а большая часть мирового топлива перерабатывается в Азии и на Ближнем Востоке.

По данным консалтинговой фирмы Turner, Mason & Company из Далласа, с января 2019 года эффективность нефтепереработки упала на 5% в США и на 6% в Европе.

Европа особенно уязвима, потому что она получает от России 10% дизельного топлива. Собственное производство дизельного топлива в Европе также зависит от России, крупнейшего поставщика сырой нефти на континент. Некоторые аналитики говорят, что до тех пор, пока дефицит не уменьшится, Европе придется начать нормировать дизельное топливо в начале следующего месяца.

Цены на дизельное топливо и зависимость Германии от российских энергоносителей были одними из факторов, побудивших Немецкий совет экономистов в среду. Понизил прогноз роста в 2022 г. Более половины, 1,8%.

Российское дизельное топливо течет в Европу с момента вторжения в прошлом месяце, но трейдеры, банки, страховщики и экспортеры все чаще отказываются от дизельного топлива, нефти и других экспортных товаров страны.

Несколько крупных европейских нефтяных компаний объявили об уходе из России. Ранее в этом месяце французская нефтяная компания TotalEnergies объявила, что к концу этого года прекратит закупать российское дизельное топливо и нефть.

Рынок нефти и дизельного топлива является глобальным, и компании обычно могут найти другой источник, если их основной поставщик не в состоянии обеспечить поставки. Но ни одна нефтяная компания или страна не может быстро компенсировать энергетические потери России.

Например, Саудовская Аравия не увеличила экспорт дизельного топлива, потому что один из ее крупнейших нефтеперерабатывающих заводов находился на ремонте. Королевство и его союзники по ОПЕК+ отказались увеличивать добычу сырой нефти, потому что их устраивает рост цен на нефть. Россия владеет группой и имеет значительное преимущество над другими членами.

Кристин Хеммель — менеджер автотранспортной компании в Обер-Рамштадте, Германия, которая принадлежит ее семье уже четыре поколения. Бизнес его семьи столкнулся со всеми проблемами, с которыми сталкиваются контрабандисты среднего возраста с начала эпидемии.

Цены на шины и запчасти часто удваивались. Подорожала древесина, используемая для грузовых лотков. Трудно найти опытных водителей. По его словам, AdBlue, жидкость, которая требуется грузовикам для соответствия нормам выбросов, в четыре раза дороже, чем раньше, и иногда недоступна.

По его словам, Speedyshans, компания г-жи Хеммель, у которой 35 грузовиков, платит за дизельное топливо в два раза больше, чем год назад. Это стоит дополнительно 252 000 евро или 280 000 долларов каждые три месяца. По договорам с заказчиками компания может произвести прибавку, но с трехмесячной задержкой.

Томас Шмидт работает в немецкой автотранспортной компании Spedition Schanz. Взрывные цены на дизельное топливо обошлись компании в сотни тысяч евро.долг…Феликс Шмидт для The New York Times

«То, как растут цены, — это безумие», — заявила Хеммел во вторник. Она надеялась, что они выживут, но «конца не видно», сказала она.

В конце концов, сказал он, «мы передадим это нашим клиентам, а они передадут это потребителям».

Поскольку европейские энергетические компании перестают покупать российскую нефть, они стремятся найти альтернативу нефти. Одна из проблем заключается в том, что нефть из Персидского залива содержит большое количество серы. Некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы не могут перерабатывать эту нефть, в то время как другим приходится вносить дорогостоящие изменения, чтобы перерабатывать ее.

Наряду с проблемами европейских нефтеперерабатывающих заводов резко возросли цены на природный газ и выросли затраты на электроэнергию. Нефтеперерабатывающие заводы используют природный газ для производства водорода, который используется для удаления серы из дизельного топлива, чтобы уменьшить загрязнение воздуха. В среду правительство Германии начало производство пайкового газа, если его нехватка усугубится.

Ричард Джосвик, руководитель отдела глобального анализа нефти в S&P Global Platts, исследовательской компании в области энергетики, сказал: «Это рынок цен на дизельное топливо. Подъем в Европе поднимает цены на дизельное топливо повсюду».

По словам г-на, по мере того, как нефтепереработчики стремятся производить больше дизельного топлива, они неизбежно будут производить меньше бензина и других продуктов. Джосвик предупредил.

В последние месяцы американские нефтеперерабатывающие заводы экспортируют больше дизельного топлива в Европу из Нью-Йорка и побережья Мексиканского залива. Это необычно, поскольку эти нефтеперерабатывающие заводы обычно продают свою продукцию на месте зимой, когда спрос на дизельное топливо выше, чем летом.

«Европейцы производят столько, сколько могут, но они все еще недолговечны», — сказал Дебнил Чоудхури, вице-президент по исследованиям в IHS Markit и глава американского подразделения Refining. «Поэтому Америка должна заполнить этот пробел».

Экспорт дизельного топлива из США в Европу помог поднять внутренние цены за счет сокращения поставок. Это может стать большой проблемой. По данным Министерства энергетики, запасы дизельного топлива в Соединенных Штатах сокращались в течение последних полутора лет и упали до восьмилетнего минимума.

Линда Салинас, вице-президент Texas Chemicals, компании из Техаса, говорит, что на рынке дизельного топлива сейчас есть «некоторый ужас», который превращает неимпортное дизельное топливо — из использованного кулинарного масла и отходов — в возобновляемое реактивное топливо. «Как часто такая сверхдержава, как Россия, вторгается в другую страну и оказывает такое глобальное влияние? Все топливные потоки соединены.

Ана Суонсон Предоставленный отчет.

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