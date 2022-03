Цей матеріал також доступний українською

Если после войны Украина будет проводить свою довоенную политику, то она восстановится до довоенного уровня к 2040-му году

29 марта 2022 года вышел свежий прогноз развития мировой экономики, а также Украины, России от Economist Intelligence Unit «Global Economic Outlook 2022. Assessing the impact of war on G7 economies, Russia and Ukraine». Оценка темпов роста мировой экономики снижена с 3,9% ВВП (до войны России с Украиной) до 3,4% ВВП. Экономика стран зоны евро вырастет на 3,3% ВВП (до войны было 4% ВВП). Корректировка сделала из-за ожидаемого роста цен на энергоресурсы и с/х продукцию, а также логистическим сложностей в цепочках производства товаров.

Economist Intelligence Unit считает, что экономика России сократится на 10%, гораздо хуже, чем было во время дефолта 1998 года. Экономика Украины

практически уполовинится, потеряет 46,5% ВВП. По мнению экспертов, для восстановления до довоенного уровня потребуется более десяти лет. Результат может быть совсем иной, если радикально поменять экономическую политику, отказаться от теории и практики всеохватывающего государственного интервенционизма.

Понятное дело, что любые прогнозы сегодня высоко спекулятивны. Они содержат оценку многих динамичных факторов. Их интенсивность меняется очень быстро. Ясно одно. В 2022 году Россия войной нанесла украинской экономике удар, который сопоставим с разрушениями II мировой войны. Уже сегодня необходимо выработать параметры, контуры экономической политики, которая бы учитывала послевоенное состояние производителей товаров/услуг, ресурсы домашних хозяйств и государства. Нужна работающая, динамичная модель для эффективного использования как репараций от России, так и международной помощи из самых разных источников.

После войны Украине категорически нельзя возвращаться к довоенной экономической политике. Попытки в очередной раз запихнуть экономику в жёсткие рамки марксизма, номенклатурно-бюрократического «ручного» регулирования рынков, цен и потоков (кейнсианство) — это наносить своей же стране ущерб/вред.

Попытки прибегнуть к бюрократическим прожектам выделения «точек роста», определения «перспективным секторов развития» (от правительства, парламента или «авторитетных» западных консультантов), специальных зон развития — под всё это предполагается предоставление льгот, дотаций, субсидий и преференций — это консервация бедности, отсталости и раздрая в Украине.

Попытки распорядителей чужого (политиков, чиновников, силовиков) вмешиваться в управление бизнесом, претендовать на роль посредника между производителем и потребителем — это играть на руку врагам и конкурентам Украины.

Экономика страны должна быть народной, то есть частной. У каждого актива, каждого клочка земли должны быть конкретные хозяева. Украинцы кровью, тысячами жизней заплатили за право быть хозяевами на своей родной земле. Они без бюрократов разберутся, что производить, как выстраивать отношения «наниматель — работник», откуда брать деньги/оборудование на развитие.

Если после войны Украина будет поводить свою довоенную политику, то она восстановится до довоенного уровня к 2040-му году. Если же применить рецепты, рекомендации экономики здравого смысла, решения Австрийской экономической школы, исторический опыт стран, которые сделали, экономическое чудо, тогда Украина за пять лет после войны обгонит уровень 2021 года.

Руководство Украины, украинское общество показывает пример мужества и героизма в борьбе с агрессором за свободу и ценности цивилизации. Для закрепления победы, становления Украины, как Нового Запада, необходимо поставить в центр экономики человека, убрать оттуда бюрократа. Тогда всё получится.

